Lausanne - Zurich: Un Théo Rochette 3 étoiles, évidemment

Théo Rochette mérite amplement les trois étoiles de cet acte III de la finale entre Lausanne et Zurich. Le No 90 du LHC a été dans tous les bons coups ce samedi à la Vaudoise aréna.

Théo Rochette a été étincelant lors de ce troisième match avec un triplé. Photo: keystone-sda.ch

Grégory Beaud Journaliste Blick

⭐⭐⭐ Théo Rochette (Lausanne)

Le No 90 des Lions a réalisé une partie parfaite avec trois buts à des moments importants et, surtout, le 3-2 décisif peu après l'égalisation zurichoise. Son diabolique shoot à ras du poteau n'a laissé aucune chance à Simon Hrubec. Buteur à 5 contre 5, à 5 contre 4 et à 4 contre 5, Théo Rochette a prouvé qu'il pouvait être précieux dans toutes les situations de jeu. Mention spéciale à son sang-froid lors de l'échappée en infériorité numérique qui a permis au LHC de virer en tête après 40 minutes de jeu.

Le joueur de centre reconverti en ailier a été en réussite, mais il a surtout livré son premier match plein de cette finale. Déjà timoré contre Fribourg Gottéron lors des demi-finales, il était attendu au tournant face à Zurich. Durant les deux premiers matches, Théo Rochette et sa ligne ont plus souvent qu'à leur tour dû défendre les attaques adverses. Cette fois-ci, c'est l'inverse qui s'est produit. Et on le sait, Théo Rochette n'est jamais aussi fort que lorsqu'il a de la place pour s'exprimer en zone offensive comme ce samedi soir. Voilà les Zurichois prévenus.

⭐⭐ Lukas Frick (Lausanne)

Le défenseur des Lions lémaniques a été intransigeant tout au long de la soirée et la paire qu'il a composée avec Nathan Vouardoux n'a que rarement été mis hors de position par les attaquants adverses. Lukas Frick a réalisé plusieurs retours très convaincants les rares fois où il y avait le feu dans la zone défensive.

Calme avec la rondelle et précis dans ces relances, le Saint-Gallois a également contenu les attaquants adverses durant la douzaine de minutes de glace qui lui ont été confiées par son coach Geoff Ward. D'ailleurs, le technicien ne devrait-il pas lui offrir un rien plus de temps de jeu pour permettre à ses défenseurs les plus utilisés de souffler un peu? Ce samedi, il les aurait méritées.

⭐ Dominik Kahun (Lausanne)

Le joueur de centre allemand n'a pas été bon dans la série contre Fribourg Gottéron. Il n'a pas franchement été en vue lors des deux premières rencontres face aux Zurich Lions. Lors de ce troisième acte, Dominik Kahun a davantage pesé sur le jeu et a été un des joueurs du Lausanne HC les plus remuants derrière Théo Rochette, bien entendu.

Ce samedi soir, l'ancien joueur de Berne a été aligné, justement, avec Théo Rochette et Brendan Perlini. Ce dernier a également été meilleur que depuis le début de la série. Et si Geoff Ward avait trouvé une bonne combinaison pour sa deuxième ligne derrière l'inamovible trio Oksanen/Suomela/Riat?

Le flop: Derek Grant (Zurich)

Non seulement le Canadien n'a pas été décisif lors de cette rencontre alors qu'il avait été excellent jeudi à domicile. Mais ça, à la limite, ce n'est pas trop grave. Mais Derek Grant a surtout complétement pété les plombs en fin de match si bien qu'il a été renvoyé aux vestiaires par le quatuor arbitral. Une scène mémorable et un craquage qui fera date dans cette finale.

Il est, surtout, la preuve que les Zurich Lions ne sont pas forcément aussi sereins qu'on a pu le voir depuis le début de cette série. En montrant autant d'émotions sur une décision arbitrale, le No 27 a donné encore un boost de motivation aux Lausannois. On a eu connu le routinier plus intelligent que lors de cette action de la 59e minute.