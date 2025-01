Le HC Bienne se fait peur, mais prend trois gros points!

Dans un match qu'il ne fallait surtout pas perdre (encore un), Bienne a pris le meilleur sur Ambri après un deuxième tiers très animé et une partie très disputée. Les Seelandais engrangent trois gros points alors que les affaires se compliquent pour les Léventins.

Sur la glace de la Tissot Arena comme au classement, Bienne et Ambri sont à couteaux tirés. Photo: Urs Lindt/freshfocus

Thibault Gilgen Journaliste Blick

La semaine cruciale du HC Bienne s’est conjuguée avec l’accent tessinois du côté de la Tissot Arena. Après sa précieuse victoire mardi contre Lugano (2-1) à la maison, le club bernois avait rendez-vous avec Ambri ce samedi. L’enjeu était clair: afin de ne pas perdre de vue la barre synonyme de pré-playoff, les Seelandais devaient absolument s’imposer. Pour les Biancoblu, le topo était exactement le même après leur défaite vendredi à domicile contre Genève (1-2 ap).

Avec le même nombre d’unités au classement (46 points avant la rencontre) pour les deux équipes, et un point de retard sur Genève, autant dire que le vaincu allait se mordre les doigts et regarder vers le bas. Les supporters biennois ont d’ailleurs bien saisi l’importance de l’enjeu, la Tissot Arena affichant complet ce samedi soir (6436 spectatrices et spectateurs), y compris dans le secteur visiteur, plein à craquer.

Début de match imprécis

Après une minute de silence respectée en hommage à Adrian Warmbrodt – ancien membre du Conseil d’administration du HC Bienne de 2002 à 2016, décédé le week-end dernier – les hostilités ont mis du temps à démarrer. À l’image des deux derniers affrontements entre les deux clubs, l’entame de match était très fermée. Beaucoup de mouvements, d’idées, mais trop d’imprécisions. Seuls les tirs de Stampfli côté biennois et de Kubalik pour Ambri venaient gonfler les statistiques après les 10 premières minutes de jeu.

Alors qu’il restait près de sept minutes à jouer dans le premier tiers, Fabio Hofer, très bien servi par Noah Delémont, est passé tout près de réussir son numéro face à Gilles Senn, à nouveau aligné dans la cage tessinoise par Luca Cereda. Cela a eu le mérite de réveiller les Seelandais qui se sont ensuite montrés dangereux par Greco puis Müller (14ème).

Toni Rajala est ensuite passé tout près de l’ouverture du score à la 18ème, mais il n’est pas parvenu à suffisamment lever son puck. Symptomatique d’un Top Scorer et d’une équipe qui ne marquent tout simplement pas assez en ce moment. Les esprits s’échauffaient quelque peu à la fin du tiers initial, comme pour rappeler l’importance de cette rencontre.

Deuxième tiers animé

Après la pause, la rencontre prenait alors une tournure beaucoup plus intense. Alors que les derniers faits de jeu donnaient de l'espoir aux fans biennois, c'est Ambri qui ouvrait le score après seulement huit secondes dans le deuxième tiers, Miles Müller pouvant foncer droit au but sans être inquiété. Toni Rajala aurait pu ramener la parité à la 22ème minute, mais Senn veillait au grain.

C'est finalement Jere Sallinen qui s'en est chargé une minute plus tard et qui, heureusement pour les Seelandais, remettait un peu d'ordre dans la maison. Johnny Kneubuehler faisait ensuite une frayeur à ses coéquipiers en perdant le puck à la ligne bleu, mais Harri Säteri, l'homme fort de ce HC Bienne, disait non à Dominik Kubalik.

Un arrêt précieux, d'autant que Toni Rajala, enfin, trouvait le filet d'un tir imparable à la 29ème. Bienne menait alors 2-1 et la Tissot Arena respirait. Luca Cunti, assisté par Rajala, pouvait même enfoncer le clou après deux minutes de pénalité concédées par André Heim pour avoir fait trébucher (36ème).

On se disait que les Tessinois payaient peut-être alors le match supplémentaire qu'ils avaient dans les jambes, les hôtes du soir n'ayant pas joué vendredi. Mais Dominik Kubalik, en supériorité numérique, envoyait un boulet de canon dans la cage de Säteri pour réduire le score à 3-2. Quel deuxième tiers!

Les Biennois à Zoug dimanche

Après un début d'ultime période d'une moindre intensité, Ambri a confirmé son retour dans la partie grâce à un sublime but d'Inti Pestoni, en backhand et en pleine lucarne. Tout était à refaire pour Bienne. Mais encore une fois, les Seelandais ont eu le mérite de ne pas baisser les bras, Fabio Hofer redonnant le sourire aux supporters locaux en inscrivant le 4-3 à la 51ème.

Dans une tension palpable, les hommes de Martin Filander ne lâchaient plus leurs trois points pendant que la Tissot Arena se levait comme un seul homme. DiDomenico prenait encore deux minutes pour une charge, permettant ainsi à Bienne de souffler un bon coup et d'engranger un succès très important.

Le prochain défi pour les Seelandais sera déjà ce dimanche du côté de Zoug, tandis que les Léventins se rendront à Berne mercredi. Pour ces derniers, les affaires se compliquent.