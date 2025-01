Robin Grossmann sur son but victorieux: «J'ai fermé les yeux et j'ai tiré!»

Le moment exact où Robin Grossmann inscrit le 2-1. Photo: Claudio de Capitani/freshfocus

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Robin Grossmann n'a jamais été un grand buteur, lui dont le record est de six réalisations en 2018/19, alors qu'il jouait pour le LHC. Alors, mardi soir, quand il a vu les filets trembler à la 58e minute du match de la peur face à Lugano, la sensation n'en a été que plus belle. «J'ai entendu la réaction du public, bien sûr, et ça m'a fait quelque chose!», souriait le héros du soir, juste avant de filer sous la douche. Le défenseur argovien du HC Bienne a de plus eu la bonne idée de marquer face au kop, à deux minutes de la fin, pour offrir la victoire à son équipe. Le genre de réussites qui comptent dans une saison, qui plus est face à un adversaire direct.

«Il restait deux minutes, on mettait la pression, on voulait la victoire. Et puis, il y a ce puck perdu. Les défenseurs de Lugano me sont montés dessus, je n'étais pas capable de garder le puck, alors j'ai fermé les yeux et j'ai tiré. Des fois ça fonctionne (sourire)! Dans ce genre de situations, on ne se pose pas de questions», explique le numéro 77 des Seelandais, dans un excellent français juste après avoir répondu aux mêmes questions en alémanique.

Explosion de joie à la Tissot-Arena! Photo: keystone-sda.ch

«Ce n'était pas un match très joli, mais c'est égal, on a pris les trois points et c'est le plus important», a encore confié Robin Grossmann, auquel il n'a pas échappé que cette victoire fait énormément de bien au classement au HC Bienne. Après trois défaites consécutives, les Seelandais devaient à tout prix retrouver le chemin de la victoire sos.s peine de voir la très peu désirable 13e place se rapprocher d'un peu trop près.

«Oui, c'était important, mais on avait bien joué le week-end dernier aussi. On a été solides en défense, même s'ils ont eu des occasions aussi. On a un grand gardien, il faut le dire, et c'est toujours bien de gagner les matches serrés comme celui-ci», a ajouté Robin Grossmann, heureux de la prestation collective de son équipe, magnifiée par sa frappe splendide de la 58e. Un tir qui vaut trois points!