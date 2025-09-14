Tim Bozon: «Les gens pensent ce qu'ils veulent»

Avant le match face à Kloten, les ultras de Genève-Servette ont déployé une banderole pour insulter leur joueur Tim Bozon. Le No 94 leur a répondu de la meilleure des manières, avec deux buts et un rôle primordial dans la victoire (4-2).

Tim Bozon a inscrit deux buts lors de la victoire face à Kloten. Photo: Laurent Daspres/freshfocus

Matthias Davet Journaliste Blick

La consigne était claire: oui, vous pouvez parler avec Tim Bozon à la fin du match mais interdiction de mentionner la banderole. Celle qui a été déployée par les supporters de Genève-Servette avant la rencontre et où on pouvait lire: «Il n'y a qu'un seul Bozon à Genève, retourne sucer la SO». La SO, c'est la Section Ouest, le groupe d'ultras du Lausanne HC, club que le No 94 a quitté à l'été.

En temps normal, Tim Bozon ne serait sans doute pas sorti après le match pour parler aux médias, le club voulant logiquement se protéger de toute polémique. Problème? Le Français à licence suisse a eu la bonne idée d'inscrire un doublé face à Kloten, pour son premier match officiel aux Vernets (victoire 4-2). Difficile dans ce genre de cas de ne pas parler au héros du soir. Sans mentionner la banderole, donc.

De retour aux Vernets

Sauf que tout le monde, au moment de l'interview, avait ce mot au bout des lèvres et marchait sur des œufs, tant le joueur que le journaliste en face de lui. Les deux devaient être malins dans chaque mot utilisé. Évidemment, lorsqu'on demande à Tim Bozon comment il a vécu ce retour aux Vernets, lui l'enfant formé au club et parti chez le voisin lausannois durant cinq saisons, un sourire se dessine au coin des lèvres du No 94. «C'était cool de revenir, ça faisait longtemps. Même si la qualité de la glace était un peu mauvaise, comme dans toutes les patinoires.» Sobre.

Après la sirène finale et grâce à ses deux buts, Tim Bozon a été poussé par ses coéquipiers devant le Parterre nord pour être félicité en premier. Sur le coup, il a évidemment paru gêné. «C'est parce que je suis nouveau et je ne sais pas comment ça fonctionne à la fin du match», souffle-t-il, toujours avec un sourire taquin.

Tim Bozon a été poussé par ses coéquipiers après le match pour aller saluer les supporters. Photo: Laurent Daspres/freshfocus

«Je veux soulever la coupe»

C'est pourtant grâce à une question sur le LHC, prochain adversaire de Genève mardi, que Tim Bozon s'est un peu lâché. S'il dit dans un premier temps avoir regardé quand il allait jouer contre sa nouvelle équipe, il s'est ensuite questionnée sur l'accueil qui allait lui être réservé à la Vaudoise aréna. «Mais j'ai l'expérience, vu que j'ai déjà fait le chemin dans l'autre sens.» En 2020, le Français avait en effet quitté les Vernets pour la capitale olympique. «Ça va être cool de revoir des têtes familières», prévoit-il.

De rencontrer son ancien club aussi tôt permet-il de rapidement passer à autre chose et de pouvoir avancer dans la saison sereinement? «Ce ne sont pas des trucs qui m'atteignent, répond Tim Bozon. Les gens font et pensent ce qu'ils veulent. Moi, je suis un joueur de hockey, employé par une organisation pour jouer au hockey et marquer des buts. Pour rester poli, ce qui se passe à côté, je n'en ai rien à f… Je veux aller en finale et soulever la coupe, le reste ne m'importe pas.» Engagé pour marquer des buts, ce que l'attaquant de 31 ans a parfaitement fait ce samedi avec son doublé. Une réponse parfaite, sans avoir besoin d'utiliser de mots, à la banderole déployée en début de rencontre.