Toni Rajala: «Je ne me suis pas mis une mine la veille»

Toni Rajala a bel et bien joué à Lausanne. Photo: keystone-sda.ch

Matthias Davet Journaliste Blick

Au moment où la décision du juge unique est tombée, Toni Rajala s’est dit qu’il allait vivre une longue pause de l’équipe nationale. Suspendu pour deux matches, le Top Scorer biennois avait le droit à de nombreuses journées de répit. «En allant au lit mercredi soir, je pensais que j'aurais 21 jours sans match, a précisé le Finlandais. Je me suis dit que ça allait être long.»

Heureusement pour lui, il n'a pas fait de folie mercredi soir. «Je ne me suis pas mis une mine, rigole-t-il. Je suis allé au lit en même temps que les enfants à 21h, comme d'habitude.» Et comme d'habitude, Toni Rajala s'est rendu à la patinoire pour l'entraînement matinal. Sauf que l'incertitude régnait – le HC Bienne ayant fait appel. Fallait-il qu'il s'entraîne comme un jour de match ou comme un entraînement normal?

Le message du CEO

«Comme il n'était pas prévu dans l'alignement, il jouait en box play et en transition défensive», révèle son coach, Martin Filander. Le Suédois avait d'ailleurs tout anticipé, avec un plan B. «On a appelé un junior, qui savait toutefois qu'il y avait une petite chance qu'il pourrait y avoir du changement au dernier moment», détaille le technicien.

Au milieu de l'entraînement, le CEO de Bienne Daniel Villard s'est rendu sur le banc des joueurs et a appelé Toni Rajala. «Il m'a dit que je pouvais jouer ce soir et je lui ai répondu: 'Quoi?'», sourit le capitaine seelandais. C'était étrange – mais ça reste une bonne nouvelle.» À nouveau, le Finlandais répète qu'il n'avait pas l'intention d'agripper la visière du juge de ligne. «Mais j'aurais compris si j'avais été suspendu parce que j'ai quand même touché un officiel», concède-t-il.

«Je n'avais pas prévu des milliers de choses»

Finalement, le Top Scorer était bel et bien présent sur la glace de la Vaudoise aréna ce jeudi pour la défaite face au LHC (1-0). C'est d'ailleurs lui qui s'est procuré la première action du match – un tir puissant mais capté par Kevin Pasche (2e). N'était-ce pas difficile mentalement de rentrer dans ce match après autant de rebondissements? «Pas vraiment, répond-il. Je m'étais dit que je n'allais pas jouer mais je n'avais pas non plus prévu des milliers de choses. Après l'entraînement, je suis rentré chez moi, j'ai mangé, j'ai fait une sieste et je me suis en condition pour le match.»

Malgré la présence de l'attaquant, Bienne s'est quand même incliné face à Lausanne – synonyme de septième revers sur les huit derniers matches. Après la rencontre, Toni Rajala en a parlé comme d'«une défaite rude».

Les Seelandais vont tenter de renverser cette tendance négative ce samedi, en recevant Kloten. Avec – sauf coup du sort – Toni Rajala dans les rangs. «Je vais tenter de ne plus attraper la visière du juge de ligne désormais», promet-il. Une bonne façon de s'éviter 24 heures à nouveau intense d'un point de vue émotionnel.