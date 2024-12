Toni Rajala a empoigné la visière d'un arbitre

Le meilleur buteur de Bienne, Toni Rajala, a dû quitter la glace à 63 secondes à la fin du match. Photo: keystone-sda.ch

Nicole Vandenbrouck

Ses coéquipiers sortent de la glace et Toni Rajala est déjà dans les vestiaires en train de les applaudir. Une grande partie des joueurs biennois n'a absolument aucune idée de la raison pour laquelle le Finlandais n'est pas resté avec eux jusqu'à la fin du match. Avec un sourire en coin, il leur explique ce qui s'est passé dans les dernières minutes.

Le meilleur buteur seelandais s'est heurté au centre du HC Davos Enzo Corvi. La canne du Davosien s'est approchée du poignet de Toni Rajala et le Finlandais fait part de son mécontentement. Une bagarre éclate. Corvi tire alors le casque de son adversaire sur son visage. «Je ne voyais plus rien», raconte Rajala après le match. Il veut se défendre, sent quelque chose sur ses mains et saisit la première visière venue. Malheureusement, il s'agit de celle du juge de ligne Valentin Meusy.

Il est allé s'excuser dans le vestiaire

Toni Rajala ne s'aperçoit de son erreur que lorsque son casque est redressé par le deuxième linesman, Stany Gnemmi. «Heureusement, je n'ai pas donné de coup de poing avant», dira plus tard le buteur, soulagé. Il s'excuse déjà sur la glace pour son faux pas. Les arbitres doivent néanmoins infliger une pénalité de match pour «violence physique sur un officiel». Le Finlandais demande poliment aux arbitres, 63 secondes avant la fin, s'il peut déjà rentrer au vestiaire. Et il quitte la glace.

Un quart d'heure après la défaite 1-3 contre les Grisons, Rajala frappe à la porte du vestiaire des arbitres et passe la tête à l'intérieur. Il explique à nouveau au quatuor qu'il n'a rien pu voir pour les raisons évoquées. Néanmoins, la procédure prévoit que les arbitres doivent établir un rapport sur la pénalité de match et que le juge unique puisse décider ces jours-ci des éventuelles conséquences. Y en aura-t-il pour Toni Rajala? Une enquête a en tout cas été ouverte contre le Bienneois ce dimanche.