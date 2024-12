Lausanne prend sa revanche face à Bienne

Neuf jours après s'être fessé à Bienne (6-1), le LHC recevait les Seelandais. Un but de Lauri Pajuniemi a suffi au bonheur des Vaudois et de leur public (1-0). Après trois défaites de rang, le LHC renoue avec la victoire.

Matthias Davet Journaliste Blick

Bienne, c'est l'adversaire contre lequel Lausanne a lancé sa série négative de trois défaites de rang. Mardi passé, les Lions s'étaient lourdement inclinés à la Tissot Arena (6-1) et ont vécu une semaine des plus difficiles, perdant ensuite face à Davos et à Ambri. Autant dire qu'ils avaient à cœur de renouer avec la victoire et prendre leur revanche face aux Seelandais.

Avec Toni Rajala bel et bien dans l'alignement après sa suspension, puis le recours de Bienne, les visiteurs se sont procurés la première action du match. Un tir de leur Top Scorer et capitaine, justement, capté par Kevin Pasche (2e). Par contre, le premier tiers n'a jamais atteint un niveau flamboyant de hockey sur glace. Le LHC dominait certes les débats mais sans plus mettre tant en difficulté Harri Säteri. À la 10e minute, Joël Genazzi s'est transformé

Les seuls applaudissements qui sont descendus du Virage Ouest durant cette période initiale ont eu lieu au moment les arbitres ont réparé un plexiglas avec… un morceau de scotch. On peut aussi noter le bon dernier shift d'Ahti Oksanen – revenu de blessure – qui a obtenu une pénalité juste avant la pause.

7e défaite en 8 matches pour Bienne

Une pénalité dont les Lausannois n'ont pas su profiter, mais qui les a au moins bien lancés dans la deuxième tiers. Quelques secondes après le retour au jeu de Nicolas Müller, Lauri Pajuniemi, d'un tir flottant, a pu tromper le portier seelandais, masqué (23e). Enfin, un but tombait à la Vaudoise aréna. Le LHC a eu l'occasion d'enfoncer le clou quelques secondes plus tard en power-play mais c'est Bienne qui a failli réduire la marque, Janne Kuokkanen étant à deux doigts de glisser le puck dans son propre but. Sur ce même jeu de puissance, Gavin Bayreuther avait apparemment vraiment envie de marquer, puisque le défenseur américain a tenté à cinq reprises sa chance. À la mi-match, Nicolas Müller a eu une belle occasion de son côté pour égaliser mais il a tout pris sur son tir, la cage de Kevin Pasche également.

Ce but de Pajuniemi allait-il suffire au bonheur de Lausanne et son public? Dans le troisième tiers, les Seelandais se sont enfin créé des actions dangereuses, mais échouaient face à Kevin Pasche. Le gardien, chassé mardi passé et encaissant six buts face à Davos, a grandement enlevé son niveau de jeu ce jeudi soir. Il a, par exemple, remporté son 1 contre 1 face à Jere Sallinen (49e). Juste avant, Antti Suomela a ajusté la barre transversale de la cage biennoise.

Oui, ce but a donc suffi au LHC pour retrouver les trois points. Un soulagement du côté de la Vaudoise aréna. Par contre, dans les rangs seelandais, il s'agit de la septième défaite sur les huit derniers matches. Le HC Bienne s'éloigne un peu plus du Top 6.