Fribourg possède de meilleures statistiques que Davos!

Au classement, Fribourg Gottéron est quatrième, loin derrière le HC Davos qui est sur une autre planète depuis un mois. Mais au niveau des statistiques avancées, les Dragons font la plus forte impression tant d'un point de vue offensif que défensif. Analyse.

Gottéron a de très bonnes statistiques avancées. Photo: Claudio de Capitani/freshfocus

Grégory Beaud Journaliste Blick

D'un point de vue comptable, le HC Davos est évidemment la meilleure équipe de la Ligue. Et, au final, la page 302 du Teletext restera toujours ce qui fait foi en fin de saison. Mais en octobre, j'ai la prétention de croire que les froids résultats ne donnent qu'une partie de la vérité.

C'est précisément la raison pour laquelle les statistiques avancées me passionnent. Elles ont un caractère prédictif et il faudrait être mal informé ou de mauvaise foi pour ne pas en avoir conscience. Après une quinzaine de matches, c'est toutefois une petite surprise à laquelle on est confrontés.

La voici.

Pour faire simple, il s'agit du profil de Fribourg Gottéron depuis le début de saison. Plus la forme est verte et plus c'est bon signe. Et plus elle est à droite, et meilleure est l'équipe dans la catégorie en question. Et c'est peu dire que l'équipe dirigée par Roger Rönnberg occupe le tout haut du tableau quasiment partout tant offensivement (triangle vers le haut) que défensivement (triangle vers le bas). On décortique.

1 Le volume de shoots

Photo: Pascal Muller/freshfocus

À 5 contre 5, les Dragons sont ceux qui génèrent le plus d'occasion de but (2,68 buts escomptés par 60' à 5 contre 5) et de loin. L'équipe la plus proche, Berne, est à 2,51. La défense est du même niveau puisque les joueurs de la BCF Arena sont, là aussi, les meilleurs de National League avec seulement 1,87 but escompté par 60' à 5 contre 5. Cela veut donc dire que plus de 58% des expected goals lors des matches de Fribourg Gottéron sont sur la cage adverse.

Et Davos dans tout ça? Les Grisons, qui survolent la Ligue, en sont à peine à 51% de buts escomptés en leur faveur. Ce n'est pas folichon. Offensivement, les Davosiens ne sont même que la 9e équipe de la Ligue. Comme quoi, sur une période donnée, il faut se méfier des statistiques. Et, sans vouloir jouer aux donneurs de leçons, c'est l'erreur principale faite par leurs détracteurs.

2 Le jeu de transition offensif

La saison dernière, Fribourg Gottéron était une équipe franchement moyenne dans son jeu de transition. Si elle sortait proprement le puck de sa zone avec 51,96% de sorties en contrôle, elle se prenait à chaque fois un mur à la ligne bleue adverses. Avec 29,83% entrées en zone offensive maîtrisée, les Dragons étaient parmi les quatre moins bonnes équipes de la Ligue.

Cette année, les sorties de zone ne sont pas meilleures avec 51,79%. Mais c'est la qualité du jeu en zone neutre qui fait toute la différence. Fribourg est deuxième de NL avec près de 33% d'entrées contrôlées en zone adverse. Ce volume a deux conséquences: Gottéron est de loin l'équipe qui se crée le plus de chances de buts après récupération du puck en zone défensive.

Et lorsque les hommes de «RR» récupèrent le puck en zone neutre, c'est également largement meilleur. De 40,47% (11e de NL) d'entrées en contrôle, le taux est passé à 46,46% (4e). Sans surprise, les Fribourgeois sont les meilleurs en ce qui concerne le nombre de buts escomptés off the rush, à savoir moins de cinq secondes après la récupération du puck.

3 Le jeu de transition défensif

Fribourg est également la deuxième formation de National League (juste derrière Davos) en ce qui concerne le repli défensif. Cette capacité à dicter le rythme de la rencontre est l'une des grandes forces de Fribourg Gottéron depuis le début de la saison.

Personne ne concède moins d'occasions de buts que les hommes de Roger Rönnberg après une récupération de puck adverse en zone offensive. Avec 1,656 but escompté concédé par 100 pucks perdus, les Fribourgeois font largement mieux que l'an dernier (1,903).

Est-ce à dire que les résultats ne sont pas en adéquation avec le jeu proposé? Oui et non. Le principal problème des Fribourgeois a été la constance sur 60 minutes comme ils l'ont montré samedi soir à Langnau lors d'une défaite 6-0. Et ça, c'est plus compliqué à l'expliquer par des chiffres. D'où l'intérêt de manier à la fois les stats et l'aspect humain.