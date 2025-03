Le HC Lugano fait le ménage après une saison catastrophique

L'entraîneur vedette et six joueurs s'en vont

1/5 La saison de Lugano s'est terminée par une victoire en tremblant lors de la série de la peur contre Ajoie. Photo: keystone-sda.ch

Marcel Allemann

Mardi, la saison du HC Lugano s’est achevée sur une victoire arrachée de haute lutte: un succès 4-2 dans la série de playout contre Ajoie. Pour le nouveau directeur sportif Janick Steinmann (38 ans), l’heure du grand nettoyage a officiellement sonné.

Comme l’a communiqué le club, les entretiens de fin de saison ont été menés ces derniers jours. À cette occasion, plusieurs acteurs en fin de contrat ont été informés qu’aucune prolongation ne leur serait proposée. Cela concerne notamment l’entraîneur Uwe Krupp (59 ans), arrivé en pompier à la mi-janvier, sans réussir à sauver la saison des Tessinois du Sud. Selon certaines rumeurs, il pourrait être remplacé par le Suédois Tomas Mitell (44 ans), encore sous contrat avec Färjestad, mais qui quittera son club après les playoffs pour rejoindre la Suisse.

Törmänen tire également sa révérence

Le gardien Adam Huska, le défenseur Valtteri Pulli ainsi que les attaquants Mark Arcobello, Daniel Carr, Radim Zohorna et Aleksi Peltonen devront également faire leurs valises. Il était déjà acquis que Leandro Hausheer (parti à Kloten) et Marco Müller (parti à Berne) poursuivraient leur carrière ailleurs.

Antti Törmänen (54 ans), quant à lui, ne travaillera plus pour le HC Lugano. L’ancien entraîneur de Berne et de Bienne met un terme à son rôle de conseiller, fonction qu’il avait initialement acceptée pour épauler Luca Gianinazzi (32 ans), prédécesseur de Krupp sur le banc. Mais cette mesure, comme bien d’autres cette saison, n’a pas porté ses fruits et club a tout juste évité la relégation face à Viège.

Lors de l’événement de clôture prévu samedi, les membres du club sur le départ seront officiellement remerciés. Une cérémonie qui, à l’image de la saison, ne s’annonce ni euphorique ni festive.