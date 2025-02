«Jouer avec la Suisse était un objectif de ma saison»

Kevin Pasche va porter un autre maillot rouge et blanc: celui de la Suisse. Photo: Getty Images

Matthias Davet Journaliste Blick

Cette grande première est largement méritée. Gardien avec le plus grand nombre de blanchissages cette saison et excellent depuis son arrivée en National League, Kevin Pasche a été appelé pour la première fois en équipe de Suisse. Le portier du Lausanne HC a encore prouvé sa grande classe dans le derby du Lac ce dimanche, détournant 28 des 29 tirs parvenus dans sa direction. Si le LHC s'est incliné face à Genève (1-0), ce n'est en tout cas pas sa faute.

Sauf que, toujours dur avec lui-même, Kevin Pasche ne pouvait pas se montrer pleinement satisfait dans les travées des Vernets. «Oui, je suis content de moi mais c'est toujours la même chose: si je fais un arrêt de plus, le score aurait été de 0-0. C'est toujours mon optique.» Au-delà de ses performances, cette auto-critique constante et cette envie de bien faire à chaque sortie vont sans doute plaire à Patrick Fischer.

Une fierté et un objectif

Ce mardi donc, le jeune rempart de 21 ans a pris la direction de Kloten pour rejoindre les drapeaux. Normalement, pour ces Beijer Hockey Games, le Vaudois devait être accompagné de deux autres Romands, Ludovic Waeber (Kloten) et Stéphane Charlin (Langnau). Malheureusement pour eux, ils se sont blessés et ont été remplacés au pied levé par Gilles Senn (Ambri) et Sandro Aeschlimann (Davos). Une situation qui ne change rien pour lui. «J'y vais de toute façon sans attente et sans pression, lâche Kevin Pasche. C'est un peu la même situation que l'année dernière, lorsque je suis arrivé à Lausanne depuis Martigny. J'ai juste envie de m'amuser sur la glace, de performer et de travailler dur.»

Un des trois matches que va disputer la Suisse lui a-t-il déjà été promis (la Finlande jeudi à Langnau, la Suède samedi à Stockholm ou la République tchèque dimanche à Stockholm)? «On en n'a pas encore parlé», précise-t-il après le match face au GSHC. Mais s'il a été appelé, on peut s'attendre à ce que Kevin Pasche soit aligné pour l'une des rencontres au moins.

Jouer pour le maillot à croix-blanche et pour Kevin Pasche, c'est un mélange de deux choses: une fierté et un but. «Être appelé pour l'un des tournois, c'était un de mes objectifs cette année, précise-t-il. Même si l'important, maintenant, c'est de prouver quelque chose et de ne pas juste aller là-bas.» Comme toujours, l'ambition anime le portier vaudois.

La suite au Mondial?

Kevin Pasche, qui fêtera son 22e anniversaire dans quelques jours, ne se rappelle pas la victoire suisse face au Canada aux Jeux olympiques de 2006. Quand on lui demande un souvenir lié à la sélection, il nous parle des médailles d'argent au Mondial (2013, 2018 et 2024) qu'il «a regardé devant sa télévision». «J'admirais les Roman Josi ou Leonardo Genoni, qui ne s'épuisent jamais et qui sont toujours là.»

Si les play-off le permettent et qu'il n'y a pas une surprise, Roman Josi fera évidemment partie de la sélection suisse pour le Mondial en Suède et au Danemark. Le défenseur sera-t-il appelé pour défendre la cage de Kevin Pasche à Herning? «Pour l'instant, je n'y pense pas du tout. C'est beaucoup trop loin et il y a pas mal de choses qui vont arriver avant.» Comme, par exemple, les play-off de National League, que Lausanne va aborder dans la peau de l'un des favoris à la victoire finale. En grande partie grâce à Kevin Pasche.