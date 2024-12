Kevin Pasche a fêté un nouveau blanchissage en National League. Photo: Getty Images

Matthias Davet Journaliste Blick

Et de 5 pour Kevin Pasche! En détournant les 23 tirs adressés dans sa direction par les joueurs du HC Bienne, le portier lausannois a fêté ce jeudi soir son cinquième blanchissage de la saison. Ce qui fait de lui le meilleur au niveau de cette statistique – et de loin. Ses plus proches concurrents – à savoir Reto Berra (Fribourg), Stéphane Charlin (Langnau), Adam Reideborn (Berne) et Tim Wolf (Zoug) – ne sont «qu'à» deux blanchissages depuis le début de cet exercice. Il faut remonter à la saison régulière 2014-15 pour retrouver un portier lausannois avec autant de cages inviolées. À l'époque, un certain Cristobal Huet – aujourd'hui coach des gardiens au LHC – avait réussi sept blanchissages.

Surtout, là où Kevin Pasche est fort, c'est que la semaine dernière s'était très mal déroulée pour Lausanne, mais également pour lui. Cinq buts encaissés à Bienne avant d'être chassé, six goals pris face à Davos et un rôle de suppléant à Ambri. Trois défaites de rang, de quoi se demander s'il y avait un début d'incendie à la Vaudoise aréna.

«Il faut parfois prendre du plaisir»

Si tel était le cas, il a été très vite éteint par Kevin Pasche et ses coéquipiers. Ils ont dominé de la tête et des épaules Bienne et ont ainsi pu renouer avec la victoire (1-0). «Ça fait du bien pour notre confiance», souffle le portier vaudois. Le dernier rempart l'admet, la semaine dernière n'a pas été aisée pour lui. «Mentalement, j'ai dû aller puiser dans mes retranchements, lâche-t-il. Autant moi que l'équipe, on n'était pas à fond.» Un état d'esprit que les Lausannois ont retrouvé jeudi face aux Seelandais.

D'un point de vue personnel et après ces onze buts encaissés, Kevin Pasche – toujours très sévère avec lui-même – a-t-il changé ses habitudes? «Pas vraiment, répond-il. Par contre, il faut parfois savoir se laisser aller. Oui, on est des professionnels, mais il faut aussi parfois prendre du plaisir.» Ce qu'il a réussi à faire jeudi soir.

Une belle revanche

Malgré le peu d'occasions dangereuses pour les Seelandais durant les deux premiers tiers, Kevin Pasche est parvenu à rester dans la rencontre et a détourné tous les assauts dans la dernière période. «Je dois toujours être prêt à aider mes coéquipiers, car ils sont là quand j'ai besoin d'eux.» Là où la revanche est encore plus belle pour le portier vaudois, c'est que lors du dernier match face à Bienne, il avait été chassé. «Ce n'était pas forcément mon match, conçoit-il. Je n'ai pas le sentiment d'être remplacé mais j'ai travaillé dur pour revenir.» Pari gagnant.

S'il est vrai que, pour la première fois de la saison, les jeunes gardiens du LHC ont traversé une petite tempête, ils ne se sont pas démobilisés. «Juste après le temps-mort contre Davos, j'ai trouvé extraordinaire qu'on m'applaudisse sur mon premier arrêt alors que je venais de casser ma canne, se rappelle-t-il. Avec ce soutien, je ne me suis pas mis plus de pression. Les bas, c'est quelque chose qui arrive à tout le monde au cours d'une carrière.» Et mieux vaut pour Kevin Pasche et pour le LHC que cette période de moins bien arrive fin novembre plutôt qu'en plein mois de mars, voire d'avril.