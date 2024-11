Marc Gautschi, qu'est-ce qui cloche à Genève-Servette?

Genève-Servette a encore été battu mardi soir. Photo: keystone-sda.ch

Grégory Beaud Journaliste Blick

Genève-Servette a commencé son championnat de National League avec huit matches à l'extérieur. Un passage compliqué qui a été parfaitement maîtrisé pour des Grenat qui ont récolté douze points. Après ce début de saison que l'on peut considérer de réussi au vu des circonstances, les hommes de Jan Cadieux ont piqué du bec jusqu'à dégringoler à la 13e place.

À deux matches de la pause de l'équipe nationale, Genève doit redresser la barre avec un déplacement compliqué à Lugano vendredi et la réception de Bienne le lendemain. Quel est l'état d'esprit aux Vernets? Le point avec Marc Gautschi, directeur sportif des Grenat.

Marc Gautschi, peut-on dire qu'il est le moment de s'inquiéter pour Genève-Servette?

S'inquiéter? Non, c'est un grand mot. On peut dire que l'on n'est clairement pas satisfait. Ca, oui, mais on n’est pas en mode panique non plus. Ce d'autant plus qu'il y a peu, on était deuxièmes ou troisièmes au classement aux points par match, avec seulement une rencontre à domicile et le reste à l’extérieur. Puis sont venues quatre défaites consécutives et la chute au classement. Au final, les deux défaites contre Davos et Zoug sont difficiles à digérer, parce que nous n'étions pas bons. Face à Zurich et Lausanne, on a montré des choses intéressantes, mais ça ne suffit pas, surtout avec autant de blessés.

Est-on en train de revivre la saison 2023/2024 qui s'est terminée sans play-off?

Pour moi, la situation est très différente. L’année passée, il nous manquait de l’énergie et des émotions. On ne jouait pas toujours au complet, mais il y avait moins de blessés qu’en ce moment. Ce qui nous avait finalement fait plus de mal que de bien pour le championnat, c'est que nous vivions un excellent parcours en Champions Hockey League. Du coup, tout le monde pensait que ça allait finir par tourner. Du coup, quand il y a eu une réaction, c’était trop tard. Cette saison, on a bien commencé en faisant de bons matches à Lausanne et Zurich, deux grosses équipes. Mais aujourd’hui, on n’est pas au meilleur de notre forme, et nos fans méritent davantage.

Et donc cette année, l'état d'esprit est différent dans le vestiaire?

Oui, les joueurs ne sont pas contents, ils savent qu’ils peuvent et doivent mieux faire. L’état d’esprit est différent de celui de l’année passée: cette fois, il y a une vraie volonté de changer les choses. Par exemple, lors du dernier tiers contre Zurich, on a montré une bonne réaction au troisième tiers durant lequel notre adversaire n'a quasi pas touché le puck. Ce sont des signaux positifs, ce d'autant plus qu'avec la blessure de Lennström en début de match, on jouait avec deux juniors en défense. La pause va être importante pour retrouver nos blessés et pour nous permettre un reset mental.

Tout le monde sera de retour?

Je touche du bois. Il est un peu tôt pour le dire, mais on devrait avoir une équipe avec visage bien différent, oui.

Toi, en tant que directeur sportif, tu peux faire quelque chose ou c'est en été qu'il fallait prévenir?

À mon poste, il faut travailler toute l'année, pas seulement avant la saison (rires). Mais actuellement, le marché n'est pas franchement favorable et effectuer des échanges n'est pas quelque chose de facile. Au niveau de l'effectif, j'ai quand même un peu les mains liées. Mais je pense que nous devrons surtout analyser cette équipe quand elle sera au complet. Pour le moment, il y a cinq ou six blessés. Après la pause pour l’équipe nationale, on pourra enfin juger tout le monde, joueurs et staff inclus.

Photo: keystone-sda.ch

Quel bilan fais-tu de l’équipe jusqu’à présent?

Après les six premiers matchs, la défense était très solide. En attaque et en power-play, ça tournait bien. On se créait beaucoup d'occasions. Mais je ne comprends pas pourquoi on a tout à coup ouvert plus notre jeu. Il y a des ajustements à faire. On perd souvent des matchs à cause de nos propres erreurs, pas parce que l’adversaire est meilleur que nous. Le staff le sait, et ils adaptent le système de jeu.

Est-ce que ce début de saison satisfaisant en un sens été un cadeau empoisonné avant d'attaquer la série de matches à domicile?

Oui, c’est probable que ça a un effet, car on savait qu'on n'avait pas le droit à l'erreur lors des premières semaines de la saison. Après six ou sept matchs où on s’en sortait bien défensivement, on a dû se relâcher un peu. Le mental est crucial dans ce sport, et il nous a manqué un peu de constance pour rester au top sur toute la durée des matchs.

La situation contractuelle de Jan Cadieux joue-t-elle un rôle dans ce début de saison difficile situation?

Pas du tout. Dans le hockey, c’est un business au jour le jour. Je ne pense pas que les résultats actuels soient liés au fait qu'il est en fin de contrat.