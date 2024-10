Zurich trop fort pour le GSHC

Photo: keystone-sda.ch

Thomas Freiburghaus

Les deux derniers champions de National League s’affrontaient mardi soir aux Vernets. Genève-Servette recevait les ZSC Lions pour son son quatrième aux Vernets. Jusqu’ici, les Grenat n’avaient cueilli qu’une seule victoire face à Rapperswil dans leur antre. Il fallait donc du changement pour espérer surprendre Zurich, leader indiscutable et qui pointait à 16 points de son adversaire au coup d’envoi.

Pour ce faire, Jan Cadieux avait titularisé Raanta dans les cages, Mayer toujours blessé «au jour le jour». Exit Spacek, relégué au rang de spectateur. Exit aussi la ligne de parade finlandaise. Granlund était séparé de ses compères Hartikainen et Manninen, et supplée par Praplan. Avec ces ajustements, Genève-Servette espérait surprendre l’ogre zurichois.

Malchanceux Chanton

Et on a vu mardi un bon Zurich, dès le début du match. Les premières secondes ont été intenses et les hommes de Marc Crawford n’ont pas tardé à se mettre en évidence, se créant une double occasion à la 2e déjà. Mais le GSHC est également bien entré dans la partie et il a fallu un bel arrêt de Hrubec devant Vatanen à la 6e.

Une minute plus tard, Grant ouvrait la marque. Trouvé seul au centre de la glace par Rohrer, le top-scorer zurichois glissait le puck entre les jambes de Raanta. Genève-Servette aurait eu l’occasion de se reprendre de suite, grâce à une supériorité numérique. Mais son top-scorer Hartikainen n’est pas parvenu à tromper Hrubec. L’égalisation est tout de même tombée, quelques minutes plus tard, à la 13e. Genève, là encore à 5 contre 4, a su faire la différence par Manninen, bien servi par Vatanen, en chef d’orchestre. Le match était lancé, relancé même.

Mais Zurich n’est pas leader incontestable pour rien et à la 15e, Rohrer a mis le puck au but. Un puck dévié, bien malencontreusement, par Chanton au fond de son propre filet. Genève avait un peu de malchance, mais Zurich jouait bien le coup. Sans disputer un mauvais tiers, Genève était mené par le leader zurichois après vingt minutes.

Genève-Servette 13e

Dans le deuxième tiers-temps, le GSHC n’a pas démérité, mais n’a pas non plus été capable de se montrer très tranchant. Hrubec et sa défense ont bien contenu les quelques occasions genevoises. De l’autre côté de la patinoire, Weber s’est retrouvé trop seul, dans l’axe, pour ne pas sévir. À la 26e, le défenseur zurichois a su tromper Raanta d’un tir frappé imparable. Sans forcer, ni surnager, Zurich faisait le break.

Raanta, déjà trompé par trois fois, a limité la casse dans la suite du tiers. Surtout que les siens ont fait preuve de quelques indisciplines. À la 34e, Jooris a pris 2+2’ pour une canne haute, avant que Hartikainen ne soit coupable d’un slashing sur Fröden. Malgré un poteau d’Andrighetto, Genève était encore, à peu près dans le coup, à la fin du deuxième acte.

Dans le dernier tiers-temps, Genève a poussé pour revenir. Mais Zurich et Hrubec sont restés solides. Le portier zurichois, toujours aussi serein, a tour à tour dégoûté Granlund, Hartikainen, Manninen, Praplan, puis Jooris. Son homologue genevois a également livré la marchandise, n'encaissant pas de nouveau but. Suffisant pour garder le score à 1-3, mais pas pour empocher les trois points.

Avec cette quatrième défaite de rang, Genève-Servette pointe désormais à la treizième (et avant-dernière) place de National League.