Genève l'assure: «Chaque saison est différente»

Les Aigles ont déjà un genou à terre. Sauront-ils se relever? Photo: keystone-sda.ch

Thomas Freiburghaus

Mardi soir, Genève-Servette a subi la loi du leader zurichois aux Vernets. Avec cette neuvième défaite en quatorze journées, le club genevois se retrouve avant-dernier de National League. Un nouveau début de saison compliqué, qui n'est pas sans rappeler celui de la saison dernière. Même si «chaque saison est complètement différente», dixit Yorick Treille, coach assistant du GSHC.

Mais tout de même. L'an dernier, Genève pouvait plaider le contrecoup du titre de champion acquis en 2023. Cette saison, Yorick Treille mentionne les huit matches de suite à l'extérieur, pour lancer la saison. Même si ceux-ci se sont «assez bien passés» et que son équipe est restée «dans le bon wagon».

C'est depuis le retour des Aigles aux Vernets que tout est plus difficile pour eux. Le GSHC n'a remporté qu'une partie sur les quatre disputées à Genève (la première face à Rapperswil). La dernière victoire des Grenat remonte, elle, à dix jours, chez la lanterne rouge Ajoie. Depuis, Genève-Servette reste sur quatre défaites consécutives.

Ajustements tactiques

L'an dernier, aussi, le GSHC faisait face à une avalanche de blessures. Face à Zurich, en plus des (nombreux) blessés habituels, ne figuraient pas sur la feuille de match Robert Mayer et Simon Le Coultre, blessés «au jour le jour». «Aujourd'hui, on est dans l'adversité, déclare Yorick Treille. Il faut continuer de travailler pour que la confiance revienne. On va se sortir de ce petit trou d'air.» Pour ce faire, le staff genevois essaie, notamment, de «trouver des ajustements».

Mardi, face à Zurich, Jan Cadieux et son staff avaient choisi de séparer la ligne de parade finlandaise. Vincent Praplan suppléait Markus Granlund, pour évoluer avec Teemu Hartikainen et Sakari Manninen. «Quand on perd, qu'on a de la peine à marquer, il faut changer des choses, essayer de nouvelles lignes», explique Vincent Praplan. Face à Zurich, sa ligne a beaucoup tenté. «Mais on ne marque pas, donc c'est insuffisant», assène-t-il.

Match de la peur pour Halloween

Manninen a certes marqué, mais c'était en power-play. Un manque de réussite en égalité numérique criant, même s'il reste des points positifs. «On joue quand même de manière plus propre que l'année passée. Mais il y a encore du boulot», sait Vincent Praplan. Pour Genève, il s'agit désormais de «continuer à travailler pour que la confiance revienne», d'après Yorick Treille.

Pour sortir de la frustration, aussi et surtout. Mardi soir, Alessio Bertaggia et Sami Vatanen ont tour à tour brisé leur crosse de rage. Un geste compréhensible lors d'une défaite comme celle-ci, face à un Zurich pas loin d'être prenable. Afin de limiter la facture de la prochaine commande de cannes, Genève doit vite se relancer. Et ce dès samedi face à Bienne, pour le compte du match d'Halloween. Afin d'éviter une nouvelle saison dans la peur.