Ajoie vainqueur, Lausanne sans problème

Lausanne - Kloten 3-0

Une subtile déviation d’Antti Suomela sur un tir de Damien Riat (15e) a permis à Lausanne de se défaire de Kloten (3-0). Les Vaudois ont dégagé de la sérénité, 60 minutes durant, sans clairement dominé leurs adversaires. Ils ont dû attendre la 50e minute pour s'assurer des trois points (but de Théo Rochette). Lauri Pajuniemi a inscrit le 3-0 à la 55e. Titulaire dans la cage du LHC, Kevin Pasche a signé son troisième blanchissage de la saison.

Ajoie - Rapperswil 4-2

Ajoie demeure lanterne rouge du championnat. Les Jurassiens ont toutefois confirmé leur embellie. Quatre jours après leur succès à Lausanne, les hommes de Julien Vauclair ont remporté leur deuxième succès à domicile de la saison, contre Rapperswil (4-2).

Philip-Michaël Devos a été l’un des hommes-clés du succès ajoulot en signant son deuxième doublé en National League, deux ans, neuf mois et neuf jours après le premier. Son compère Jonathan Hazen y est également allé de son doublé (33e et 52e), après que le HCA ait concédé deux buts en box-play.

Bienne - Fribourg 1-4

Fribourg-Gottéron a mis fin à la belle série de six victoires dans les sept dernières journées de National League du HC Bienne. Dans le Seeland, les Dragons ont fêté un succès mérité (4-1). Il s'agit de leur deuxième succès à l'extérieur.

Après un premier tiers équilibré marqué par les réussites de Jere Sallinen (1-0 à la 4e) et de Julien Sprunger (1-1 à la 12e), les hommes de Patrick Emond ont ensuite progressivement tissé leur toile auteur de la cage d’Harri Säteri. A la 33e, Markus Sörensen a mis un terme à 14 power-play sans trouver l'ouverture pour Gottéron (2-1) puis Christoph Bertschy a inscrit son troisième but de la saison (36e). Benoît Jecker, à la 58e, a signé l'ultime réussite de la soirée, dans la cage vide.

Genève - Zurich 1-3

Défait par les ZSC Lions (3-1), Genève-Servette a confirmé ses difficultés à briller aux Vernets. Pour leur quatrième match à domicile de l’exercice, les protégés de Jan Cadieux ont été battus pour la troisième fois. Sans Michael Spacek (surnuméraire) et avec Antti Raanta dans les buts, les Genevois ont retrouvé un peu d’efficacité en power-play, après quatre matches sans but en supériorité numérique. Le but de Sakari Manninen n’a toutefois pas pesé bien lourd au décompte final. Il s'agit de la quatrième défaite consécutive des Genevois.

Davos - Langnau 3-0

Suite à un deuxième tiers blanc, les Grisons ont eu, par Chris Egli, une belle opportunité d'ouvrir la marque, mais ce dernier a manqué son pénalty. Ce sont ensuite Nussbaumer, Kessler puis Stransky qui ont franchi la défense bernoise pour offrir un joli succès au HC Davos.

Berne - Lugano 1-3

Les Bernois n'ont pas eu droit au chapitre ce soir. Lugano a réalisé une excellente entame de match, menant 2-0 dès la 5e minute (buts de Joly et Zohorna). La réduction du score de Czarnik n'a pas suffi, et Arcobello a su sceller le sort de cette rencontre dans la cage vide.

Ambri - Zoug 2-3 ap

Les Zougois ont fait la différence en prolongation au Tessin. Les locaux ont pris une avance de deux longueurs par De Luca et Virtanen, mais Zoug s'est rattrapé par l'intermédiaire de Kovar, puis de Vozenilek. Sven Senteler a offert deux points à ses couleurs dans la dernière minute de prolongations.

