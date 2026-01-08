«Théo Rochette a un avenir radieux et vivra d'autres JO»

Meilleur compteur de National League, Théo Rochette est l'un des grands absents de la liste de Patrick Fischer pour les Jeux olympiques de Milan. Si ses coéquipiers du LHC sont déçus pour lui, ils savent aussi que son heure va venir.

Matthias Davet Journaliste Blick

Ce mercredi en fin de journée, Patrick Fischer a officiellement dévoilé la liste des 25 joueurs qui seront du voyage à Milan pour les prochains Jeux olympiques. Du côté du Lausanne HC, ce sont deux Lions qui font partie de la sélection: Damien Riat et Ken Jäger. Par contre, il y a un grand absent dans les rangs vaudois en la personne de Théo Rochette, Top Scorer vaudois lors du match face à Lugano, qui avait lieu quelques heures après l'officialisation de la liste. Mieux, le No 90 était même meilleur compteur de la Ligue à ce moment-là.

Si durant la défaite face aux Tessinois, il a perdu le maillot à flammes, cela ne change pas le fait que le Vaudois est l'un des meilleurs attaquants de National League. Ne pas le voir dans la sélection de Patrick Fischer est une surprise, même si certains arguments peuvent l'expliquer.

Du côté du Lausanne HC, on est forcément déçu pour le jeune attaquant. «Oui, un peu, concède son entraîneur Geoff Ward. Il fait une magnifique saison. Mais il y a de nombreux excellents joueurs qui ne sont pas appelés. Le choix revient au coaching staff, qui décide à quoi l'équipe va ressembler.» Dans une toute autre mesure, la pépite Connor Bedard n'a d'ailleurs pas non plus été sélectionnée par le Canada. «Je suis certain que ça n'a rien à voir avec son talent, rajoute le coach lausannois à propos de Théo Rochette. Il doit juste continuer à travailler et il aura l'opportunité.»

Les éloges des coéquipiers

Capitaine du LHC et sélectionné pour la première fois aux JO, Damien Riat a discuté avec son jeune coéquipier. «Il est conscient de ses qualités et, personnellement, je pense qu'il peut avoir une place dans cette équipe, souligne l'attaquant. La décision n'est jamais facile pour un coach et plein de joueurs qui auraient mérité ne sont pas là.» Pour lui, Théo Rochette ne doit pas se décourager. «Il est encore jeune, a un avenir radieux et je pense qu'il vivra d'autres JO.»

Même son de cloche du côté de Ken Jäger, qui ne tarit pas d'éloges pour son jeune coéquipier. «On sait tous que Théo est un joueur incroyable et extrêmement important pour nous, sourit le No 17. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'il ait aussi sa chance aux Jeux olympiques ou au Championnat du monde.»

Cela pourrait avoir déjà lieu dès le mois de mai, avec un Mondial à domicile pour la Suisse. Si Théo Rochette continue sur sa lancée, Patrick Fischer pourrait bien faire appel à ses services pour tenter d'aller décrocher le titre à Zurich, là où il y aura moins de joueurs de NHL.



