«Austin Czarnik était content de me donner ce maillot»

Top Scorer du Lausanne HC, Théo Rochette est également en tête des meilleurs compteurs du championnat. Le Vaudois de 23 ans a déjà inscrit 38 points en 33 matches cette saison.

Matthias Davet Journaliste Blick

La confession vient de Stéphane Rochette, le paternel, sur le plateau de MySports après la large victoire de Lausanne sur Zoug (7-0), vendredi passé: «Il n'aime pas trop jouer avec le maillot de Top Scorer. Ça ne va pas lui faire plaisir.» Avec ses quatre points (2 buts, 2 assists) lors de cette seule rencontre face aux Taureaux, Théo, le fils, est devenu meilleur compteur du LHC. L'espace de quelques jours, il est même celui de la Ligue, puisque ce mercredi matin, il est à égalité avec Matej Stransky (19 buts et 19 assists) – mais possède davantage de «1er assist»

Dès ce mercredi, l'attaquant de 23 ans à l'occasion de creuser l'écart avec le Davosien. Mais est-il vrai qu'il n'apprécie pas porter le chandail à flammes? «Oui, un peu… Ce n'est pas que je n'aime pas, mais bon… De toute façon, je ne le vois pas quand je joue avec», sourit-il. Pense-t-il, par contre, être plus facilement la cible des adversaires? «Oui, on me voit un peu plus, mais ce n'est pas si grave. D'ailleurs, Austin Czarnik était content. Il m'a dit: 'Ah, c'est bon, je peux enfin le donner (rires)'.» Tant le 90 que le 27 préfèrent donc jouer avec leur propre numéro au dos.

«Ce n'est pas mon but ultime»

D'ailleurs, Théo Rochette a essayé tant bien que mal de refiler le maillot à flammes à son coéquipier américain lors du match à Zurich. Auteur d'une belle transversale, il a délivré une nouvelle passe décisive pour Austin Czarnik à la Swiss Life Arena. Sur la glace, les deux hommes se sont dit quelque chose après le but et ont rigolé. «Mais non, ça n'avait rien à voir avec ça», précise le meilleur compteur de la Ligue.

Est-ce que d'être tout en haut des tabelles le rend quand même fier? «Oui, c'est cool, mais la saison est encore longue et ce n'est pas mon but ultime, tempère le No 90. C'est bien parce que je voulais avoir un impact offensif encore plus grand que l'année passée et je voulais faire la différence à chaque match. Il me reste encore un peu de constance à aller chercher, mais je suis content que ça paie offensivement.» 38 points en 33 matches, Théo Rochette n'appelle humblement pas cela de la constance. «Oui, parce qu'il faut continuer à travailler pour être meilleur», ajoute-t-il tout simplement.

Le premier Suisse depuis Pius Suter?

Toujours est-il que les chiffres ne mentent pas. Le Lausannois est l'un des tous meilleurs joueurs de ce championnat depuis le début de la saison. «Ce n'est pas à moi de juger, botte-t-il en touche. J'essaie surtout d'aider l'équipe à gagner et d'être un joueur complet.» Car, en plus de son talent offensif, Théo Rochette est également aligné en box-play avec le LHC. «Il y a des années où ça va beaucoup mieux offensivement et, avec la confiance, ça rentre.» Décidément, cette saison 2025/26 en fait partie.

S'il continue sur sa lancée, Théo Rochette pourrait devenir le premier Suisse à être meilleur compteur de la saison depuis Pius Suter en 2020. Problème, cela voudrait dire qu'il devrait porter le maillot de Top Scorer un peu plus longtemps. «Pendant que je joue, ce n'est pas dans ma tête et je fais ce que j'ai à faire», tempère-t-il. Et il le fait plutôt bien.