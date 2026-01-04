«Un autre soir, on aurait marqué quatre buts de plus»

Malgré plusieurs grosses opportunités, le Lausanne HC est rentré bredouille de son déplacement à Zurich (3-2). Théo Rochette et Geoff Ward savent qu'il a manqué de la réussite aux Vaudois.

Matthias Davet Journaliste Blick

De gros regrets. Voici tout ce que Lausanne a ramené dans ses valises de son déplacement à Zurich samedi soir. Face au champion en titre, les Lions du Léman ont réalisé une sublime rencontre qui s'est conclue par une défaite. La faute à un but en toute fin de match de Denis Malgin (59e), alors que le score était de 2-2 avant la réussite du Top Scorer.

Forcément, dedans et devant le vestiaire lausannois à la Swiss Life Arena, la déception était de mise. «Oui, puisqu'on a fait un bon match dans l'ensemble, analyse Théo Rochette. Offensivement, il y a quelques détails qu'il faut corriger mais ça arrive, des rencontres où ça ne veut pas rentrer et en face, ils sont opportunistes.» Un résumé parfait de la rencontre de la part du Top Scorer vaudois.

Car dans l'autre camp, Robin Zumbühl a réalisé une belle prestation et a dégoûté bon nombre d'attaquants du LHC, à l'image de Benjamin Bougro à la 22e minute. «Un autre soir, on aurait probablement marqué quatre ou cinq buts de plus, peste Geoff Ward. Mais c'est une bonne leçon.»

Lausanne a-t-il manqué de jus?

Là où l'entraîneur canadien des Lions voit une amélioration possible, c'est dans le jeu avec un homme de plus sur la glace. Même si Lausanne a inscrit le 1-2 alors qu'une pénalité différé était en place, Geoff Ward n'a pas apprécié les deux power-play en troisième période, ni le moment où il a sorti son gardien en fin de match. «On a rien fait de bon et, à la fin, on balançait le puck de manière aveugle en dehors de notre zone, souffle le coach. Dans ce genre de moments, il faut rester calme et serein.» Une aptitude que son LHC n'a pas eu à la Swiss Life Arena.

Autre leçon apprise par les visiteurs: «Il faut juste jouer jusqu'à la toute fin du match», précise Geoff Ward. Le but de Denis Malgin, à 103 secondes de la sirène, en est la preuve. Surtout que les Lions de la Limmat tournaient autour de leurs homologues depuis une poignée de minutes déjà. Leur a-t-il manqué un poil de jus? «Je pense que ce n'est pas une excuse, répond Théo Rochette. On n'a pas été bons, ils ont marqué et il faut corriger ça pour le prochain match.»

L'incapacité à tenir l'avantage

Le dernier gros point d'amélioration que le LHC peut ramener de son déplacement concerne la capacité à tenir son avantage. À deux reprises, Damien Riat et ses coéquipiers ont pris les devants, avant que Zurich n'égalise une poignée de secondes plus tard.

Si pour Théo Rochette, cela «n'est pas nécessairement mental, mais plus une coïncidence», son entraîneur va tenter de le corriger. «C'est une mentalité d'être prêt pour le prochain shift et il faut être un peu plus concentrés sur ce qui se passe, admet Geoff Ward. J'espère que nous appliquerons cette leçon rapidement.» La prochaine occasion de le faire sera ce mercredi, pour la réception de Lugano.