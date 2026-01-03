Incapable de garder l'avantage, Lausanne s'incline à Zurich

Lausanne va rentrer de Zurich avec des regrets. Auteurs d'une belle rencontre, les Vaudois se sont inclinés en toute fin de match chez le champion de Suisse (3-2).

Matthias Davet Journaliste Blick

Pour leur reprise vendredi, les deux doubles finalistes avaient connu des sorts bien différents. Si Zurich n'avait rien ramené de leur déplacement à Genève (3-5), Lausanne avait roulé sur Zoug (7-0). Autant dire que la semaine de certains était presque réussie, tandis que d'autres avaient à cœur de se reprendre devant leur public.

Ce sont pourtant les Lions du Léman qui ont été les premiers à lancer les hostilités. Depuis derrière le but adverse, Benjamin Bougro a trouvé Yannick Zehnder, qui jouait là un mauvais tour à son ancien club en ouvrant le score pour le LHC (3e). Les Zurichois n'ont toutefois pas tremblé et, 79 secondes plus tard, Derek Grant profitait d'un rebond après un tir pour lober Connor Hughes.

Puis, la Swiss Life Arena a pu assister au Zumbühl-show. Robin, l'habituel No 2, s'est transformé en super-héros pour repousser les assauts vaudois. Les attaquants lausannois ont tous buté sur le dernier rempart. Damien Riat, d'abord seul face à lui (12e). Michael Hügli en a fait de même et s'est tapé sur le casque, d'énervement (13e). Finalement, ce sont Erik Brännström et Kelyan Barry qui n'ont pas réussi à tromper le suppléant (14e et 16e). Au milieu de tout cela, il y a eu un temps-mort pris par Marco Bayer, qui voyait bien que son équipe prenait l'eau.

Les sublimes arrêts de Zumbühl

Réaction il y a un peu eu dans les rangs du champion en titre, surtout en fin de première période (Denis Malgin, 19e et Nicolas Baechler, 20e). Mais ce sont à nouveau les hommes de Geoff Ward qui sont le mieux entrés dans le tiers médian. Benjamin Bougro avait le 2-1 au bout de la canne mais Robin Zumbühl a réalisé un arrêt magistral de la jambière, qui a dégoûté le No 71 (22e).

Heureusement pour le LHC, il est finalement parvenu à reprendre les devants, alors qu'une pénalité différée était en cours contre Zurich. Avec un homme de plus sur la glace, Théo Rochette a parfaitement trouvé Austin Czarnik à travers la zone qui, en première intention, a enfin battu le portier adverse (34e). Problème? L'avantage a cette fois tenu 38 secondes, le temps pour Willy Riedi de remettre les compteurs à zéro.

Denis Malgin pour la victoire

C'est donc dos à dos que les deux équipes ont abordé le dernier tiers. Lausanne allait-il regretter ses actions manquées ainsi que son incapacité à tenir l'avantage? Malgré deux périodes de supériorité numérique, les Vaudois ne sont pas parvenus à reprendre les devants. Si Makai Holdener a eu une belle opportunité (56e), ce sont les Zurichois qui ont le mieux terminé le temps réglementaire, en campant dans la zone vaudoise.

Ils ont été récompensés à 103 secondes de la fin du terme de la rencontre. D'un joli tir, Denis Malgin a offert les trois points aux siens. Car, contrairement au LHC, Zurich est parvenu à conserver son avantage jusqu'à la fin du match.