«Je suis allé célébrer devant ma maman»

Jeune joueur du Lausanne HC, Kelyan Barry a inscrit son premier but en professionnel ce vendredi face à Zoug (7-0). Pour Blick, le Nord-Vaudois de 20 ans est revenu sur ce moment particulier, sous les yeux de sa maman.

Grégory Beaud Journaliste Blick

Il a fallu sa sixième apparition sous le maillot lausannois pour que Kelyan Barry inscrive son tout premier but en professionnel. Ce vendredi après-midi, le jeune attaquant de 20 ans a pris part à la fête du LHC face à Zoug, en inscrivant la septième et dernière réussite de la rencontre pour les Lions.

À la 56e minute, le Nord-Vaudois a parfaitement redirigé une passe en back-hand de Benjamin Bougro pour tromper Leonardo Genoni. Dans la foulée, le No 88 est allé célébrer devant les fans zougois… qui se situaient juste en-dessous de la place de sa maman. Interview d'un jeune homme qui avait le sourire.

Kelyan, tu avais déjà marqué cinq buts cette saison, avec les U21 du Lausanne HC. On imagine que cette réussite chez les grands te fait encore plus plaisir.

Oui. Celui-là, c'est une fois dans une vie. Je ne peux pas mieux souhaiter. C'était un plaisir de pouvoir marquer ce but-là. Quand j'ai vu le puck rentrer, je me suis dit: «Non, ce n'est quand même pas arrivé?» Et si. Franchement, quel plaisir.

Tu célèbres devant les fans zougois. C'était parce que c'était la bande la plus proche?

Oui, mais aussi parce quil y avait ma maman en-dessus. Je connaissais sa place, donc je me suis dit que j'allais y aller. Ce n'était pas forcément pour les fans de Zoug.

Dans l'euphorie, tu l'as vue ou pas du tout?

Non, pas vraiment. Je sais qu'elle était là, je vais de son côté et c'était aussi ma trajectoire.

C'était mieux que de célébrer devant la Section Ouest?

Non, quand même pas (rires). Je pense que célébrer avec la Section Ouest, c'est encore plus spécial.

Raconte-nous ce but.

Je vois que Bougro est sur le côté avec le puck et qu'il a un peu de temps. Je me dis que j'ai de l'espace dans le centre, donc j'y vais. Je le vois glisser le puck, je me dis: c'est le moment. Je prends le premier tir, il est arrêté. Je prends mon propre rebond et voilà.

Et tu ne marques pas face à n'importe qui. Leonardo Genoni. Ça représente quoi?

Pour moi, c'est le top 3 des meilleurs gardiens suisses, si ce n'est le meilleur gardien suisse de tous les temps. C'est un honneur. Et à la fin, il m'a même félicité.

Vous avez échangé quelques mots?

Oui, rapidement. Mais franchement, je suis très content. J'étais honoré.

À la fin du match, tu es nommé homme du match et rappelé par la section ouest. Comment tu vis ce moment?

Dans ma tête, je me suis dit qu'on allait m'appeler. Souvent, quand il y a un premier but, ils font ce geste-là. Mais je n'ai pas trop espéré, comme ça la surprise est encore plus belle. Quand je suis appelé, j'ai un grand sourire, je suis tout content. Et quand on me rappelle une deuxième fois, je ne savais plus quoi faire. Je tremblais de plaisir. C'était impressionnant. On m'a demandé de le faire plusieurs fois, donc ça fait encore plus plaisir.

Cette saison, tu fais des allers-retours entre la première équipe et les U21. Comment tu vis cette situation entre deux mondes?

Je le vis bien. C'est un honneur de pouvoir monter, donc à chaque fois je me donne. Mais ça ne change rien à ma manière de jouer. Que ce soit avec les U21 ou ici, je suis la même personne, avec le même effort prodigué. La différence, c'est surtout le niveau de jeu, qui est bien plus élevé ici.

Avec les blessés, beaucoup de jeunes jouent avec Lausanne. Vous n'êtes pas là juste pour faire le nombre. Comment tu ressens cette responsabilité?

La première fois que j'ai été appelé, je ne m'attendais pas à jouer autant. J'ai été placé sur un bloc fixe. Je pensais rester plus sur le banc, vu que j'arrive des juniors. Le passage peut être compliqué. Mais dès que j'ai vu que j'étais intégré, je me suis donné à fond. Ce sont des étapes très importantes dans une carrière.

Tu affrontes Zoug ce vendredi, peut-être Zurich ce samedi. Ce sont des équipes très physiques et expérimentées. À quel point c'est difficile de s'adapter?

Ce qui est le plus compliqué, c'est l'expérience qu'ils ont. La qualité d'exécution est meilleure. La vitesse est un peu plus élevée ici. Moi, j'ai des qualités de patinage, donc ça m'aide à faire le pas. Mais on voit tout de suite les joueurs expérimentés, ceux qui ont joué en NHL. Dans notre équipe, il y a Brännström qui est impressionnant sur la glace. En face aussi, avec des joueurs comme Grégory Hofmann ou Genoni. C'est spécial de jouer contre eux, parce que ce sont des joueurs que je regardais quand j'étais plus petit. Mais c'est très appréciable.