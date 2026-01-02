Grâce à un large succès face à Zoug (7-0), le Lausanne HC peut continuer de rester dans le wagon de tête. Les Lions ont fait dérailler le EVZ lors de la seconde période.

Grégory Beaud Journaliste Blick

En 20 minutes, le EV Zoug a littéralement implosé. Et pourtant, le club de Suisse centrale avait livré un premier tiers-temps de très bonne qualité face au Lausanne HC. Malgré un but annulé pour le LHC après 30 secondes, ce sont surtout les Zougois qui se sont montrés les plus menaçants. Sven Senteler (11e), Lukas Bengtsson (13e) ou encore Colin Lindemann (14e) ont tous mis en danger Kevin Pasche. Le gardien a fait le dos rond pour permettre à son équipe de revenir au vestiaire avec un score de 0-0 que l'on peut aisément qualifier de flatteur.

Et puis la locomotive lausannoise s'est mise en marche face à un EV Zoug resté à quai. Paradoxalement, c'est au moment où les visiteurs ont bénéficié de leur première supériorité numérique que les hommes de Geoff Ward ont trompé une première fois Tim Wolf (24e, 1-0). Damien Riat a profité d'une passe d'Erik Brännström pour ouvrir la marque. Moins de deux minutes plus tard, Cedric Fiedler inscrivait son deuxième but de la saison et offrait le break à son équipe. Face à un Zoug étonnamment timoré, la machine à gagner lausannoise était lancée.

LGV: Lausanne à Grande Vitesse

Et dans sa Vaudoise aréna, le Lausanne HC est capable de jouer à grande vitesse. De quoi laisser son adversaire à quai. Et c'est précisément ce qui est arrivé à Zoug. Théo Rochette a planté le 3-0 (30e) sans crier gare, avant que l'incroyable Erik Brännström ne marque la 4-0 d'un solo dont il a le secret (33e). L'humiliation a continué 18 secondes avec un but de Makai Holdener sans que Tim Wolf ne puisse faire le moindre arrêt entre les deux réussites (5-0). Sentant que son équipe était sur une voie de garage, le coach Michael Liniger a changé son gardien. Sans la moindre amélioration puisque le 6-0 est tombé tout naturellement à la 38e par Théo Rochette.

L'ultime période n'avait qu'un seul enjeu: Kevin Pasche allait-il réaliser un blanchissage pour son premier match de l'année? Très solide devant son filet, le portier a effectué quelques arrêts clés et a gardé sa cage inviolée jusqu'à la sirène finale. Mais c'est surtout une scène de la 56e minute qui a retenu toute notre attention. Kelyan Barry a en effet marqué son premier but en professionnel. Pour son sixième match avec la «une», il a trompé Leonardo Genoni et a inscrit le 7-0.

Lausanne a préparé au mieux son voyage à Zurich, samedi. Malgré de nombreux absents, les Lions ont donc remporté trois points précieux pour rester dans le wagon de tête. Ils disputeront encore onze matches jusqu'au 1er février prochain. Mais une chose semble sûre: ils semblent continuer sur le même rythme qu'en fin d'année 2025.