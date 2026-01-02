Mikko Lehtonen, seul joueur hors NHL aux JO avec la Finlande

Joueur des Zurich Lions, Mikko Lehtonen va participer aux Jeux olympiques de Milan avec la Finlande. Il est le seul joueur de la sélection nordique à ne pas évoluer en Amérique du Nord.

Matthias Davet Journaliste Blick

Mikko Lehtonen était sur la glace des Vernets, en train de disputer le match de reprise avec Zurich face à Genève, lorsque la sélection finlandaise pour les Jeux olympiques de Milan a été officiellement annoncée. Et surprise (pas pour lui, qui avait été informé au préalable), mais le défenseur zurichois sera de la partie en Italie au mois de février. Et ce alors que son pays dispose d'un important vivier de joueurs évoluant en NHL. Pour preuve, les noms ronflants de la liste finlandaise comme Mikko Rantanen, Sebastian Aho ou Miro Heiskanen.

«Je savais que ça allait être annoncé pendant le match, mais je n'ai pas pu encore jeter un coup d'œil à mon téléphone, nous explique-t-il après la défaite face à Genève (5-3). Je risque d'avoir reçu deux-trois messages (sourire).» Sans doute même un peu plus, tant la surprise est de taille dans le monde du hockey. Peut-être pris de court, le compte Instagram officiel de la NHL n'a même pas affiché le logo des Zurich Lions à côté du nom de Mikko Lehtonen.

Le No 44 zurichois, lui, a-t-il été surpris d'être appelé par son sélectionneur Antti Pennanen? «Je suis vraiment fier de ce que j'ai pu faire pour l'équipe nationale et j'ai joué à un bon niveau, répond-il. Je sais ce dont je suis capable et je ne suis pas tant surpris que ça de faire partie de la sélection.» Bien sûr, il sait que d'être parmi les 25 joueurs appelés alors que la Finlande possède suffisamment de joueurs en NHL est «un gros truc».

Dans l'autre vestiaire, Ville Peltonen parle en bien de son compatriote. Les deux hommes porteront le même blason à Milan, puisque le coach de Genève-Servette sera assistant sur le banc de la Finlande. «Dans notre pays, il y a toujours de bons joueurs qui ne sont pas aux Jeux mais je pense que Mikko a vraiment mérité sa place, assure l'entraîneur des Aigles. Il est talentueux, a de l'expérience et du succès avec l'équipe nationale.»

«Peu importe mon rôle»

Pas qu'un peu puisque Mikko Lehtonen faisait partie de la sélection qui a glané le titre voilà quatre ans, à Pékin. D'ailleurs, les JO de Milan seront sa troisième expérience à un tel niveau. À PyeongChang en 2018, il n'avait disputé qu'une rencontre, cantonné au rôle de défenseur surnuméraire la plupart du temps. Le risque qu'il en soit de même en Italie est réel. «Peu importe le rôle, je l'accepterai, tempère-t-il. Après, la décision finale reviendra aux coaches.»

Quatre ans plus tard, par contre, il a mené son équipe au titre, avec quatre points en six matches. «Chaque succès est différent et je ne veux pas les comparer, hésite Mikko Lehtonen. Mais une médaille d'or olympique, c'est ce dont chaque athlète au monde rêve.»

D'ailleurs, l'arrière de 31 ans ajoute à quel point c'est une immense fierté de représenter son pays à un tel niveau. «On ne peut pas faire plus grand, rappelle-t-il. Les meilleurs joueurs du monde seront là et ça va être un grand honneur d'en faire partie.» Évidemment, son but et celui de la Finlande va être de défendre leur titre.