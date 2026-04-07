Yann Sommer en visite dans le vestiaire des ZSC Lions

Les ZSC Lions ont eu droit à une visite de prestige lundi, puisque Yann Sommer avait pris place dans les tribunes lors de leur victoire face à Davos. Le mystère demeure autour d'Enzo Corvi, tandis que Brendan Lemieux avoue souffrir de vertige.

Marcel Allemann et Nicole Vandenbrouck

À Zurich, les play-off ne se vivent pas seulement sur la glace. Autour des ZSC Lions, l’ambiance attire aussi les grandes figures du sport… et met en lumière plusieurs histoires fortes, entre incertitudes médicales, ajustements tactiques et destins individuels.

Yann Sommer en immersion

La Swiss Life Arena est devenue un véritable lieu de passage pour les stars. Après Roger Federer lors des derniers play-off, c’est Yann Sommer qui a assisté à la victoire 3-1 contre le HC Davos ce lundi.

La veille, le gardien suisse avait pourtant vécu un match bien plus prolifique avec l'Inter face à l'AS Roma (5-2). Mais à Zurich, il a eu droit à une expérience intimiste et fort agréable: visite des coulisses, passage dans le bureau du coach et apparition éclair dans le vestiaire des Lions. Non pas pour prendre la parole, mais simplement pour dire bonjour.

Enzo Corvi, un mystère qui dure

Du côté de Davos, l’absence de Enzo Corvi continue d’intriguer. Écarté depuis mi-janvier, le centre de 33 ans souffre d’une blessure à la tête, révélée tardivement par son entraîneur Josh Holden.

Le directeur sportif Jan Alston se montre prudent et parle d'une évolution «au jour le jour». Enzo Corvi ne patine pas avec le groupe et poursuit une rééducation en solitaire. Un retour reste flou. La communication est minimale.

Denis Malgin esseulé, Sven Andrighetto regretté

L’absence de Sven Andrighetto pèse lourd sur l’attaque zurichoise. Sans son complice, Denis Malgin peine à trouver les espaces qui faisaient sa magie.

L’entraîneur Marco Bayer a tenté plusieurs ajustements, notamment avec Harrison Schreiber ou encore Derek Grant et Justin Sigrist. Sans retrouver totalement l’alchimie. Un retour de Sven Andrighetto est espéré… sans garantie.

Marco Bayer l'admet: «Il est évident qu'Andrighetto manque et qu'il n'est pas facile de le remplacer. Mais je trouve que Schreiber fait du bon travail».

Brendan Lemieux a... le vertige!

Lorsque Brendan Lemieux est surnuméraire lors des matchs à domicile, on ne voit pas l'attaquant américain. La raison: il regarde le match tranquillement dans le vestiaire. En revanche, lors de la demi-finale contre Zurich, comme auparavant en quart de finale contre Zoug, le costaud Lemieux apparaît dans la tribune des médias. Pourquoi pas à Davos? «Elle est en hauteur». Aurait-il le vertige? «Un peu», avoue-t-il.

Vinzenz Rohrer libéré au bon moment

Pour Vinzenz Rohrer, la saison est faite de doutes. Moins efficace que l’an dernier, l’attaquant prêté par les Canadiens de Montréal semblait en manque de confiance.

Son but du 3-1 lundi de Pâques pourrait tout changer. «Il met beaucoup de cœur et d'énergie dans les matches. Il en a été récompensé», s'est réjoui l'entraîneur Marco Bayer.

Davos lucide, mais battu

Côté davosien, Sven Jung résume bien la situation: trop peu d’occasions créées. Malgré une bonne maîtrise du jeu par moments, le HC Davos a craqué en fin de match. «Nous les avions sous contrôle dans le tiers médian, ils étaient frustrés. Nous nous préparons à une série serrée et ne devons donc pas perdre la tête», assure-t-il, en faisant probablement allusion aux huit minutes du dernier tiers-temps, au cours desquelles les Lions ont marqué les deux buts décisifs pour s'imposer 3-1.



