Il pensait marquer, Yann Sommer lui enlève le but

Yann Sommer a alterné le spectaculaire et le fragile face à la Roma (5-2). Auteur d’un arrêt décisif, le Suisse n’a pas convaincu sur l’ensemble de sa prestation.

Blick Sport

L’Inter Milan jouait gros ce dimanche soir en accueillant l’AS Roma au stade Giuseppe Meazza. Un faux pas était interdit pour Cristian Chivu et ses joueurs, sous peine de voir l’AC Milan, du Genevois Zachary Athekame, ou Naples revenir à trois ou quatre points en tête du classement de Serie A.

Les Nerazzurri n’ont toutefois pas failli face aux Romains, s’imposant nettement 5-2 grâce à une très bonne deuxième mi-temps. Ils peuvent aussi remercier Yann Sommer, auteur d’un arrêt extraordinaire à la 24e minute, alors que l’Inter menait 1-0.

Une saison faite de hauts et de bas

Sur un coup franc joué dans la surface, Donyell Malen reprenait de la tête et pensait égaliser. C’était sans compter sur le portier suisse, qui s’interposait du bout des doigts sous les yeux de Manuel Akanji. Insuffisant toutefois pour rehausser sa prestation globale aux yeux de la presse italienne.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Impuissant sur l’égalisation de Gianluca Mancini, le Bâlois aurait pu et dû faire mieux sur le deuxième but romain signé Lorenzo Pellegrini. «Réactif et courageux face à Malen en première période, il se couche lentement sur la frappe de Pellegrini qui vaut le 5-2. Heureusement pour lui, ce n’est pas un épisode décisif», juge la «Gazzetta dello Sport», qui lui attribue un six sur dix pour sa prestation, soit la moins bonne note du onze nerazzurro avec Denzel Dumfries.

Yann Sommer ne vit pas la meilleure saison de sa carrière, loin de là, au point d'être régulièrement pointé du doigt, mais il montre qu’il est toujours capable de réaliser des miracles.