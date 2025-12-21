Le tournant du match entre Fribourg et Zurich a eu lieu à la 37e minute (4-2), lorsque Reto Berra a réalisé un incroyable arrêt face à Rudolfs Balcers. Le portier des Dragons est revenu sur cette scène.

Matthias Davet Journaliste Blick

Reto Berra a joué à deux reprises cette scène de la 37e minute. D'abord sur la glace. Puis, bien après le match, au moment de l'interview. Avec de grands gestes, le portier de Gottéron a expliqué tout le processus de cette action face à Zurich, alors que le score était de 1-2 en faveur des visiteurs.

Celle-ci commence avec un banal puck en fond de zone, comme il y en a des dizaines par match. Sauf qu'au moment de relancer en direction de Sandro Schmid, Reto Berra se trompe et malin, Jesper Frödén vient couper la passe. «Je veux relancer vite mais le puck arrive lentement, décrit le No 20. Je dois attendre et je vois que l'angle de la passe est fermé. J'agis de manière instinctive et j'essaie d'accélérer le jeu, mais le Zurichois a bien anticipé.» Tout en l'expliquant, le portier des Dragons tient une canne invisible entre ses mains et rejoue le geste.

Première réaction du portier? «Oh, merde», rigole-t-il. Heureusement pour lui, Rudolfs Balcers ne tire pas directement et Reto Berra a encore une chance de rattraper son erreur. Il revient, presque de manière flegmatique, devant sa cage et tend sa canne. Miraculeusement, la rondelle tape sa crosse, rebondit sur la barre transversale, touche à nouveau la canne du gardien qui parvient à arrêter de la mitaine. «C'est énormément de réussite», avoue le futur dernier rempart de Kloten.

Le bon karma de Fribourg

Sur la glace, les arbitres prennent une première décision, en disant que la rondelle n'a pas franchi la ligne. «Je pense que c'était très important», admettent, en choeur, le portier et son entraîneur. «Les officiels doivent vraiment prouver que le puck était au fond», ajoute Roger Rönnberg.

Ce samedi face à Zurich, au moment de cette scène litigieuse, le Suédois a voulu mettre en avant son optimisme. «On a un bon karma avec les arbitres et on devra s'en rappeler lorsqu'on sera dans l'autre camp.»

«Je n'ai jamais vu ça»

Après le visionnage des vidéos et ne pouvant être certain que le goal était correct, le quatuor arbitral a pris la décision de ne pas accorder ce but. «Même moi, j'ai cru à un moment que le puck était rentré», avoue le portier de Gottéron.

4:06 Fribourg - Zurich: Les Dragons renversent Zurich dans le troisième tiers

Sur la glace et entre-temps, Reto Berra et Rudolfs Balcers ont échangé. «Il m'a dit: 'Quel incroyable arrêt', révèle le portier fribourgeois. Je lui ai répondu que je ne savais pas si c'était goal ou pas, et que je n'avais jamais vu une décision aussi difficile à prendre.» Après le match et au micro de MySports, le Letton de Zurich avait son avis: «Avec les images, on a l’impression que le puck a franchi la ligne. Ce n’est pas la première fois que les arbitres ont des difficultés à prendre des décisions. Ça a manqué de courage… Je n’ai pas grand chose d’autres à dire.»

Quant à Roger Rönnberg, il est évidemment heureux que cette action ait été le tournant du match pour son équipe, qui s'est finalement imposée 4-2. «Reto est un showman: quand ça manque d'actions, il en crée, sourit-il. Il a montré à quel point il était brillant et c'est l'un des plus beaux buts que j'ai vu de ma carrière.»