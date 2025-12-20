DE
FR

Deux ans de plus avec Gottéron
Michael Kapla prolonge à Fribourg

Fribourg a complété son sextuor d’étrangers en vue de la saison prochaine. Les Dragons repartiront avec le même, puisque Michael Kapla a prolongé pour deux ans à la BCF Arena.
Publié: il y a 16 minutes
Michael Kapla restera un Dragon pour les deux prochaines saisons.
Photo: Pius Koller

À Gottéron, on décide de ne pas changer une armada étrangère qui fonctionne bien. Avant le match face à Zurich, les Dragons ont annoncé que Michael Kapla allait poursuivre l’aventure avec eux, pour deux ans de plus.

Débarqué cet été, l’Américain a convaincu Gerd Zenhäusern, le directeur sportif de Fribourg. En 34 matches, le défenseur a inscrit 22 points (9 buts, 13 assists). Mais c’est également par sa solidité défensive que le No 3 a impressionné beaucoup de monde depuis son arrivée à la BCF Arena. Vendredi soir, Michael Kapla a inscrit le but de la victoire à Ambri. De quoi fêter comme il se doit sa prolongation de contrat.

«Michael Kapla correspond au profil parfait du défenseur offensif moderne, a expliqué Gerd Zenhäusern dans le communiqué du club. Également, par son état d’esprit constructif et son professionnalisme exemplaire, il endosser un rôle de leader au sein du groupe.»

National League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
HC Davos
HC Davos
0:1
34
44
73
2
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
1:2
35
27
64
3
Lausanne HC
Lausanne HC
0:0
33
28
62
4
HC Lugano
HC Lugano
1:0
32
20
56
5
EV Zoug
EV Zoug
2:0
32
8
56
6
ZSC Lions
ZSC Lions
2:1
33
19
55
7
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
0:0
34
-6
54
8
Rapperswil-Jona Lakers
Rapperswil-Jona Lakers
0:2
34
-10
52
9
SCL Tigers
SCL Tigers
1:1
33
-2
43
10
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
0:0
33
-28
39
11
EHC Bienne
EHC Bienne
0:0
33
-14
39
12
EHC Kloten
EHC Kloten
1:1
33
-20
38
13
SC Berne
SC Berne
32
-12
37
14
HC Ajoie
HC Ajoie
33
-54
25
Playoffs
Barrages qualificatifs
Barrages de relégation
Articles les plus lus
    Articles les plus lus