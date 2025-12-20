Michael Kapla prolonge à Fribourg

Fribourg a complété son sextuor d’étrangers en vue de la saison prochaine. Les Dragons repartiront avec le même, puisque Michael Kapla a prolongé pour deux ans à la BCF Arena.

À Gottéron, on décide de ne pas changer une armada étrangère qui fonctionne bien. Avant le match face à Zurich, les Dragons ont annoncé que Michael Kapla allait poursuivre l’aventure avec eux, pour deux ans de plus.

Débarqué cet été, l’Américain a convaincu Gerd Zenhäusern, le directeur sportif de Fribourg. En 34 matches, le défenseur a inscrit 22 points (9 buts, 13 assists). Mais c’est également par sa solidité défensive que le No 3 a impressionné beaucoup de monde depuis son arrivée à la BCF Arena. Vendredi soir, Michael Kapla a inscrit le but de la victoire à Ambri. De quoi fêter comme il se doit sa prolongation de contrat.

«Michael Kapla correspond au profil parfait du défenseur offensif moderne, a expliqué Gerd Zenhäusern dans le communiqué du club. Également, par son état d’esprit constructif et son professionnalisme exemplaire, il endosser un rôle de leader au sein du groupe.»