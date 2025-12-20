Michael Kapla prolonge à Fribourg

À Gottéron, on décide de ne pas changer une armada étrangère qui fonctionne bien. Avant le match face à Zurich, les Dragons ont annoncé que Michael Kapla allait poursuivre l’aventure avec eux, pour deux ans de plus.
Débarqué cet été, l’Américain a convaincu Gerd Zenhäusern, le directeur sportif de Fribourg. En 34 matches, le défenseur a inscrit 22 points (9 buts, 13 assists). Mais c’est également par sa solidité défensive que le No 3 a impressionné beaucoup de monde depuis son arrivée à la BCF Arena. Vendredi soir, Michael Kapla a inscrit le but de la victoire à Ambri. De quoi fêter comme il se doit sa prolongation de contrat.
«Michael Kapla correspond au profil parfait du défenseur offensif moderne, a expliqué Gerd Zenhäusern dans le communiqué du club. Également, par son état d’esprit constructif et son professionnalisme exemplaire, il endosser un rôle de leader au sein du groupe.»
Équipe
J.
DB.
PT.
1
HC Davos
0:1
34
44
73
2
HC Fribourg-Gottéron
1:2
35
27
64
3
Lausanne HC
0:0
33
28
62
4
HC Lugano
1:0
32
20
56
5
EV Zoug
2:0
32
8
56
6
ZSC Lions
2:1
33
19
55
7
Genève-Servette HC
0:0
34
-6
54
8
Rapperswil-Jona Lakers
0:2
34
-10
52
9
SCL Tigers
1:1
33
-2
43
10
HC Ambri-Piotta
0:0
33
-28
39
11
EHC Bienne
0:0
33
-14
39
12
EHC Kloten
1:1
33
-20
38
13
SC Berne
32
-12
37
14
HC Ajoie
33
-54
25