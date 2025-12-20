Après un miracle de Reto Berra, Fribourg renverse Zurich

Fribourg a réalisé une grosse prestation pour venir à bout de Zurich (4-2). Tout aurait pu basculer à la 37e minute, à la suite d'une montagne ratée par un Zurichois.

Matthias Davet Journaliste Blick

«Comment ce puck n'est-il pas rentré?» C'est sans doute la principale question que se sont posée les 9372 spectateurs présents ce samedi soir à la BCF Arena, pour le duel entre Fribourg et Zurich. À la 37e minute de la rencontre, Reto Berra a totalement manqué sa relance. Le puck a par la suite atterri devant le but, sur Rudolfs Balcers. Le portier fribourgeois a ensuite mis sa canne et réalisé un magnifique arrêt de la mitaine.

Si la rondelle semblait avoir franchi la ligne, les arbitres n'ont pas pu en être à 100% certains après le visionnage des images et, ainsi, le score restait de 1-2 en faveur des Lions. Mais rater une montagne face à Berra, qui plus est en terres fribourgeoises, l'ironie est grande.

Rudolfs Balcers ouvre la marque

Avant cette fin de deuxième tiers, passablement de choses s'étaient passées dans ce match plaisant entre le deuxième et le septième de National League. Déjà, juste avant le coup d'envoi, Fribourg a annoncé sur le vidéotron la prolongation de son défenseur Michael Kapla. Puis, sur les huit premières minutes de la partie, Sandro Schmid en a passé la moitié sur le banc des pénalités. Une indiscipline qui a profité à Zurich et un certain… Balcers pour ouvrir le score, alors que le No 73 venait de faire son retour au jeu (9e).

Fribourg a rapidement répondu aux Zurichois avec un joli tir de Christoph Bertschy, qui a scotché Simon Hrubec (11e). L'égalisation des Dragons n'a toutefois duré que quelques instants puisque, d'un lancer du poignet, Jesper Frödén a redonné une longueur d'avance aux siens (13e). Dans l'ensemble, Gottéron a réalisé une belle fin de premier tiers et aurait pu égaliser, si la jambière du gardien zurichois ne s'était pas juste mise devant le puck après un mouvement entre Jacob de la Rose et Marcus Sörensen.

59 secondes pour tout changer

Hormis cette incroyable action de la 37e minute, le deuxième tiers a plutôt été équilibré. À nouveau, Zurich s'est procuré une belle action avec Frödén seul devant Reto Berra. Mais cette fois, le dernier rempart fribourgeois s'interposait devant le Top Scorer suédois (28e).

Toujours avant un désavantage d'un but, Gottéron a beaucoup donné dans la troisième période pour égaliser. Grâce à un bon forecheck, les Dragons ont rarement quitté la zone visiteuse et ils ont donc mérité d'égaliser, par un tir dans la lucarne de Simon Seiler (51e). Et en l'espace de 59 secondes, les Fribourgeois retournaient totalement la rencontre. Dans le slot et en première intention, Jacob de la Rose inscrivait le 3-2. En toute fin de match, le héros Reto Berra a offert un assist à Patrik Nemeth qui, de son propre camp, a inscrit le quatrième dans la cage vide (59e).

Auteur d'une nouvelle grosse prestation, Fribourg n'a rien volé face au double champion en titre. Il continue donc d'être bien installé à la deuxième place, avant un dernier déplacement en National League lors de cette année civile, mardi à Kloten.