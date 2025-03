Lausanne-Langnau, acte VII, bis repetita. Six ans plus tard, Lions et Tigres se retrouvent pour rejouer un match décisif au bord du Léman. Blick a appelé trois protagonistes de ce dernier affrontement pour leur demander leurs pronostics.

Benjamin Antonietti (à gauche) et Etienne Froidevaux avaient remporté l'acte VII en 2019. Photo: Keystone

Matthias Davet Journaliste Blick

Parfois, l'histoire aime bien les clins d'œil. En tout cas, les supporters lausannois et emmentalois doivent avoir un sentiment de déjà-vu. Six ans plus tard, les deux équipes vont à nouveau s'affronter pour une place en demi-finales. En 2019, les Lions n'avaient fait qu'une bouchée des Tigres (8-1) – à cause, notamment, d'un Chris DiDomenico qui avait marqué en mal son empreinte dans cette rencontre. Le Canadien avait écopé d'une pénalité de 10 minutes pour avoir «piqué» un adversaire, avant de devoir rester sur le banc durant toute la dernière période.

Favoris, les Lausannois accueillent donc à nouveau Langnau ce mardi soir. Dans le cadre de cet affrontement, Blick a appelé trois protagonistes de l'acte VII d'il y a six ans, pour connaître leurs pronostics: les anciens Lausannois Benjamin Antonietti (2010-21) et Etienne Froidevaux (2013-21), ainsi que l'actuel joueur de La Chaux-de-Fonds et ancien de Langnau, Anthony Huguenin (2017-23).

Benjamin Antonietti (ex-LHC): «DiDo avait tout fait foirer»

Photo: KEYSTONE

«Lausanne va gagner l'acte VII. Certes, Langnau joue bien mais un match décisif à l'extérieur, c'est toujours compliqué. Si le LHC prend rapidement les devants, je ne vois pas les Tigres revenir. Par contre, plus le score reste serré, mieux ce sera pour les visiteurs.

Mais c'est vrai qu'à domicile, il y a ce petit plus. Avec les nombreuses émotions, tu te sens plus confiant en tant que joueur. C'est un net avantage. Pour Lausanne, il faudra juste se méfier du facteur X: Stéphane Charlin. Le portier genevois de Langnau peut te gagner un match à lui tout seul.

Je n'imagine pas pourtant que, comme il y a six ans, ça se finira sur un 8-1 pour Lausanne. Ce ne serait pas mérité sur l'ensemble de la série. Je me souviens qu'à l'époque, DiDo avait tout fait foirer pour Langnau. On s'était un peu moqué de lui. Avant cette rencontre, il y avait évidemment du stress et de la tension mais c'est toujours cool de pouvoir vivre un match VII à la maison.»

Etienne Froidevaux (ex-LHC): «Lausanne a toutes les qualités pour le faire»

Photo: KEYSTONE

«Je soutiens clairement le LHC. Il y a clairement une différence quand il joue à la maison ou à l'extérieur. Oui, les Vaudois ont la pression, mais ils ont montré durant toute la saison qu'ils peuvent jouer avec et j'espère que ça va le faire. Si les moments clés sont de leur côté, ça peut créer un boost d'énergie. Souvent, ce sont les unsung heroes (ndlr: les héros méconnus) qui peuvent faire la différence.

Lors de l'acte VII en 2019, une première chose me revient en tête: Malley 2.0. Il y avait une ambiance fantastique. Et cette fin heureuse avec le 8-1 était belle. En play-off, peu importe l'équipe, il faut être dans le moment présent. Il y avait eu un énorme soulagement quand on a marqué le premier but et après, d'avoir les fans du LHC qui poussent, ça aide toujours.

Langnau joue super bien depuis le début des play-off, mais Lausanne a toutes les qualités pour le faire. À la fin, peu importe si tu passes en 4 ou en 7 matches. Le plus important, c'est de passer au prochain tour.»

Anthony Huguenin (ex-Langnau): «Ça serait la belle histoire des play-off»

Photo: KEYSTONE

«Ce match 7 s'annonce particulièrement intéressant. De toute façon, je miserai une pièce sur Langnau. Au vu du dernier match, j'ai trouvé les Emmentalois très solides. Ils ne donnent pas grand-chose à Lausanne. De leur côté, les Vaudois ont la pression et d'énormes attentes sur les épaules.

Oui, j'ai des petits souvenirs de 2019. Mais c'est le genre de matches que tu essaies d'oublier généralement. C'était une rencontre compliquée. On n'était pas rentrés dans le match et on avait fait des petites erreurs. Ça s'était payé cash d'entrée. 6-0 après deux tiers, on n'était pas parvenus à se relever.

Mais ce mardi, ça sera un match intéressant. Et ce serait cool pour Langnau d'atteindre la première demi-finale de son histoire, en sortant les premiers du championnat. Ça serait la belle histoire de ces play-off. Pour moi, c'est du 50-50 et avec Stéphane Charlin qui est de retour, il peut y avoir cette confiance en plus.»