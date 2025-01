1/5 Jonah Neuenschwander a fait ses débuts en National League fin novembre. Photo: IMAGO/Mediafab.ch

Marcel Allemann

Un événement marquant? Un choc? Une grande nouvelle? Apppelez-comme vous voulez, mais le fait est que Jonah Neuenschwander, 15 ans, a fait ses débuts en National League contre Lausanne le 26 novembre, et que sa performance a suscité beaucoup d'attention. Et pour cause: il est devenu le plus jeune joueur à fouler la glace en championnat depuis... 30 ans! Ses qualités exceptionnelles et son intelligence de jeu remarquable ont immédiatement attiré l’attention. Avec une constance impressionnante, il a su s'imposer au sein de l'équipe biennoise.

Sa performance éclatante n'est pas passée inaperçue: l'entraîneur de l'équipe nationale M20, Marcel Jenni, l'a sélectionné pour le championnat du monde M20 à Ottawa. Jonah Neuenschwander est ainsi devenu le plus jeune participant à ce tournoi depuis 24 ans, une prouesse qui a également fait sensation sur la scène internationale. Les éloges n'ont pas tardé à affluer, propulsant sa jeune carrière sous les projecteurs.

Une légère blessure avant le début du championnat du monde

Lors des Championnats du monde M20, Marcel Jenni a cependant traité Jonah Neuenschwander avec prudence. D'une part parce que l'adolescent s'était légèrement blessé peu avant le début du tournoi, mais aussi parce que des matches d'une telle intensité, associés à une patinoire plus petite, représentaient un monde totalement nouveau pour lui. Le Seelandais a disputé trois des cinq matches, prenant des décisions intelligentes et maintenant son taux d'erreurs à un niveau très bas, mais il n'a pas marqué les esprits en termes de buts et d'assists.

Marcel Jenni résume: «Jonah a fait très bonne impression, l'expérience lui a beaucoup plu et il a pu apprendre énormément pour son avenir». Son prochain grand événement international: les Championnats du monde M18 en avril aux Etats-Unis.

De retour chez les juniors biennois

Jonah Neuenschwander est de retour en Suisse depuis début janvier, mais il n'est plus apparu en National League en 2025. Cela s'explique d'une part par le fait que la situation des blessés à Bienne s'est quelque peu détendue et que le club du Seeland a besoin de moins de jeunes qu'avant Noël. Mais cela s'explique aussi par le fait que Jonah Neuenschwander a dû lutter contre un décalage horaire important après son premier long voyage outre-Atlantique. Et les dernières semaines avec son ascension fulgurante étaient peut-être un peu trop chargées pour le jeune homme, bien qu'il soit considéré comme extrêmement mûr pour son âge. Dernièrement, il a effectué son retour avec les juniors du HC Bienne (M20 Elites).

Le directeur sportif biennois Martin Steinegger précise: «Il s'est passé beaucoup de choses pour lui en l'espace de quatre semaines. Lors du championnat du monde M20, il n'a pas beaucoup joué et a donc connu pour la première fois un peu de résistance. Il doit faire le point sur tout cela dans sa tête. Il se trouve actuellement très bien en juniors, dans notre équipe élite M20». Sascha Neuenschwander, le père de Jonah, trouve lui aussi que c'est une bonne chose «qu'une certaine normalité soit revenue après les dernières semaines et toute cette agitation».

Pas de plan concret

Martin Steinegger peut tout à fait s'imaginer que Jonah Neuenschwander reviendra cette saison dans l'équipe fanion de Bienne ou qu'il fera peut-être d'autres expériences dans le hockey adulte avec Olten en Swiss League. «Mais avec un joueur aussi jeune, il est difficile de faire un plan concret, on regarde de semaine en semaine. Après cette phase intensive, nous voulons lui laisser le temps de retrouver son jeu».

Du point de vue du HC Bienne, la surcharge guette-t-elle? «Au début, je me suis demandé si on ne pouvait pas laisser ce garçon à la maison. Mais Marcel Jenni nous a convaincus qu'il voulait qu'il soit là pour des raisons purement sportives, et nous avons été d'accord», répond Martin Steinegger. «S'il avait été convoqué à des fins de marketing, j'aurais eu beaucoup de mal». Mais cela n'a pas été le cas, Jonah Neuenschwander a été protégé à Ottawa par les responsables de l'équipe nationale et n'était pas disponible pour des interviews.

Controverse autour de la sélection pour les Championnats du monde

La nomination de Jonah Neuenschwander pour le championnat du monde M20 a suscité une controverse dans le monde du hockey suisse. Des voix critiques ont estimé qu'un championnat du monde M18 aurait suffi pour commencer et que le risque de surcharger l'adolescent et de le freiner dans son développement était bien réel. D'autres ont célébré sa convocation, le courage de Marcel Jenni et la possibilité offerte à Jonah Neuenschwander dès l'âge de 15 ans. Sascha Neuenschwander déclare à ce sujet: «Jonah a trouvé que c'était une expérience extrêmement cool qu'il pouvait faire avec son frère Elijah, et tous deux en ont profité». Elijah Neuenschwander (18 ans, actuellement à Coire en Swiss League) était de la partie en tant que gardien de but et a également participé à trois matches.

Le point essentiel est de ne pas attendre constamment des miracles de Jonah Neuenschwander, peu importe l'endroit. Il est crucial de lui accorder des moments de faiblesse. Cette approche est adoptée aussi bien au HC Bienne qu'à Swiss Ice Hockey, et, naturellement, au sein de sa famille.