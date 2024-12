Ajoie est sur une pente ascendante en National League. Photo: keystone-sda.ch

Matthias Davet Journaliste Blick

Même Christian Wohlwend l'admet: «Me licencier a été une super décision de la part d'Ajoie!» Depuis l'annonce du limogeage de l'entraîneur grison fin octobre, le club jurassien n'est plus le même. Sous Christian Wohlwend, il n'avait récolté que 4 points en 13 matches. Depuis? 17 points en 12 rencontres. Pour prouver qu'Ajoie en a fait du chemin, il suffit d'écouter les discours à la suite de la défaite après prolongation face à Genève samedi.

«Tout le monde a la tête basse, on est très déçus», souffle Phil-Michaël Devos. Alors qu'il y a un mois et demi, les Jurassiens et leurs supporters auraient peut-être fêté ce point glaner chez les Aigles. Mais plus aujourd'hui. «Il a fallu qu'on se réveille, qu'on se remette en question, explique le Canadien. D'avoir cette mentalité, c'est important pour nous.»

Des sourires sur les visages

Un état d'esprit qui a été installé, avant Greg Ireland, par Julien Vauclair, directeur sportif et entraîneur par intérim. «Avant que j'arrive, Julien avait fait du très bon boulot en solidifiant l'équipe, dévoile le nouvel homme fort d'Ajoie. Les gars avaient vraiment envie de changer la donne et ils avaient soif d'apprendre.»

Dans quel état était le vestiaire avant son arrivée? «J'ai tellement tourné la page depuis un bout de temps que je ne m'en souviens même plus, sourit Phil-Michaël Devos. Ce qui est sûr: c'est plus facile d'avoir des sourires sur les visages quand on gagne.» Ce qu'Ajoie a fait à sept reprises sur les onze derniers matches.

«On essaie de penser à court terme»

Hors glace, Greg Ireland a dû travailler en priorité sur «la mentalité et l'identité de l'équipe». Et dans le jeu, c'est surtout sur l'aspect défensif qu'il a travaillé. Mais la première chose qu'il a faite en débarquant à Porrentruy, c'est apprendre à connaître ses joueurs. «Il faut voir où ils en sont mentalement, ce dont ils sont capables, quelles sont leurs personnalités. Faire grandir l'équipe vient dans un second temps.»

Car, maintenant qu'Ajoie s'est stabilisé, il est temps de voir vers le futur. Alors qu'ils semblaient condamnés à la place de lanterne rouge, les Jurassiens reviennent gentiment mais sûrement sur la 13e place. Début décembre, ils ne pointent «qu'à» huit points de Lugano. «On essaie de penser davantage à court terme car on était tellement loin au départ, explique Phil-Michaël Devos. On essaie de surprendre et de bien performer, surtout que là, on aura deux blocs de trois matches avant les Fêtes.»

Un mois de décembre qu'Ajoie aborde face à Kloten ce mercredi soir. Avec quels objectifs? «On doit se battre tous les matches pour notre identité, répond Greg Ireland. Sur la glace, nous devons être plus fort avec la gestion du puck et notre jeu défensif.» Il y a donc une marge de progression du côté du Jura. De quoi ravir les supporters qui peuvent se mettre à rêver à autre chose que la place de lanterne rouge. Même si le chemin est encore long.