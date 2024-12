1/5 Christian Wohlwend est très bon en tant qu'expert de MySports.

Marcel Allemann

Il y a une semaine, Christian Wohlwend, ancien entraîneur d'Ajoie et du HC Davos et actuel head coach d'Olten, a fait ses débuts en tant qu'expert sur MySports. Une prestation rafraîchissante et extrêmement divertissante. Lors de sa deuxième apparition en tant qu'expert vendredi soir, le Grison de 47 ans a continué sur la lancée de sa brillante prestation de la semaine précédente. Il a a nouveau assuré le show!

Par exemple lorsqu'il fait remarquer qu'il n'a pas le même ADN que les arbitres. Ou lorsqu'il fait une comparaison spéciale sur la tempête sévissant actuellemenent du côté de Zoug. L'émotion et l'autodérision sont même au rendez-vous lorsqu'il doit juger la nouvelle victoire de son ancien club, Ajoie, qu'il a dû quitter le 21 octobre. Vendredi, les Jurassiens ont renversé Lugano après avoir été menés 0-3, s'imposant 5-4 après prolongation.

Une vraie satisfaction de voir jouer Ajoie

«J'ai la chair de poule et je suis extrêmement heureux pour Ajoie», déclare d'abord Christian Wohlwend. Et de poursuivre avec un clin d'œil: «Je ne sais pas qui était l'entraîneur qu'ils ont licencié, mais c'était une super décision. Depuis qu'ils l'ont fait, ils vont de mieux en mieux et marquent des points. C'est fantastique, ça me fait plaisir dans mon coeur et dans mon âme».

Sous la direction de Christian Wohlwend, Ajoie n'avait récolté que 4 points en 13 matches. Lorsque, après sa mise à pied, le chef sportif Julien Vauclair s'était installé de manière provisoire à la bande, Ajoie avait pris 8 points en 5 matches. Et maintenant, sous la direction du nouveau coach Greg Ireland, le club jurassien en est à 8 points en 6 matches. Christian Wohlwend conclut l'émission en regardant le classement et constate que la lanterne rouge Ajoie n'a «plus que» neuf points de retard sur l'avant-dernier Lugano: «Si le dieu du hockey le veut, ils arriveront peut-être à être avant-derniers. Ce serait méga cool».