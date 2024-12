Budget modeste, cadre vieillissant et leaders provenant de Slovénie et du Danemark. Malgré toutes ces raisons, Genève-Servette va devoir se retrousser les manches au moment d'affronter les Pingouins deBremerhaven en Champions Hockey League.

Le Danois de Fischtown Christian Wejse (au centre) s'attaque à deux adversaires d'Augsbourg. Photo: imago/kolbert-press

Marcel Allemann

La saison dernière, les Fischtown Pinguins de Bremerhaven ont fait sensation en DEL. Ils ont remporté le tour qualificatif et n'ont été stoppés qu'en finale des play-off par les Eisbären Berlin, équipe disposant de beaucoup plus de moyens. Beaucoup pensaient qu'il s'agissait d'un miracle et prédisaient aux Allemands du Nord une année suivante difficile. D'autant plus que leur directeur sportif, le cultissime Alfred Prey (70 ans)m et leur entraîneur à succès Thomas Popiesch (59 ans) ont quitté le club après la plus grande saison de son histoire.

Champions Hockey League: Quarts de finale aller Mardi 3 décembre

18h00 RB Salzburg - Färjestad

18h00 Sparta Prague – Växjö Lakers

19h45 Genève-Servette – Bremerhaven Mercredi 4 décembre

19h30 Eisbären Berlin – Zurich Lions Matches retour le 17 décembre. Mardi 3 décembre

Mais les Pingouins continuent d'étonner cette saison, jouant à nouveau dans le peloton de tête (actuellement 3e, quatre points derrière le leader Ingolstadt). Et ce malgré la fatigue accumulée en Champions Hokey League. Dans cette compétition aussi, Bremerhaven fait sensation. Avec un score cumulé incroyable de 10-1 (victoires 5-0 et 5-1), ils ont éliminé en huitièmes de finale le champion suédois et finaliste de la CHL l'année précédente, Skellefteå. Même sous la jeune direction du nouveau directeur sportif Sebastian Furchner (42 ans) et de l'entraîneur Alexander Sulzer (40 ans), les Pingouins glissent de miracle en miracle.

Une euphorie totale

Et pourtant, leur équipe est particulièrement vieillissante, avec pas moins de 14 joueurs de plus de 30 ans dans l'effectif. Leurs leaders viennent de Slovénie et du Danemark, soit des pays marginaux au niveau du hockey international. Les fers-de-lance? Le trio slovène Miha Verlic (33 ans), Ziga Jeglic (36 ans) et Jan Urbas (36 ans), ainsi que les deux patrons de la défense danoise Phillip Bruggisser (33 ans) et Nicholas Jensen (35 ans).

Victorieux au pays, les Pingouins vont désormais s'attaquer au champion d'Europe en titre, Genève-Servette malgré un budget d'environ 5 millions d'euros, ce qui devrait correspondre à moins d'un tiers de celui des Genevois. L'euphorie avant le match aller de mardi aux Vernets est énorme chez Fischtown. Une projection publique a même été mise sur pied. Sur le papier, le GSHC est clairement le favori. Mais Skellefteå l'était aussi en huitièmes de finale et s'est fait battre à plate couture. Et lors de la saison régulière de CHL, Servette s'est également incliné 3-2 à Bremerhaven début septembre.