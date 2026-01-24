Loïc Galley: «J'ai remercié la cage avant de partir»

Pour son retour au jeu, Loïc Galley a réalisé une bonne prestation contre Lugano. Le jeune portier a aidé ses coéquipiers à l'emporter aux tirs aux buts face aux Tessinois (3-2 tab).

Matthias Davet Journaliste Blick

Au moment de l'interview, Loïc Galley est autant concentré que devant ses filets. Casque de Radio Fribourg vissé sur les oreilles, il ne sent et n'entend pas son coéquipier Marcus Sörensen, actuellement blessé, débarquer derrière lui. Taquin, le Suédois pique le micro au portier et se présente en tant que «nouveau coach des gardiens» en l'absence de David Aebischer. Une boutade qui amène beaucoup de sourires en zone mixte et qui permet à la journaliste locale de lui demander son avis sur la performance de Loïc Galley. «C'était okay», répond Marcus Sörensen avant de rendre le casque au dernier rempart.

S'il n'est pas encore membre du staff, le Scandinave est déjà un peu sévère. Face à Lugano, le No 1 des Dragons a livré une bonne performance, ponctuée de 17 arrêts sur les 19 tirs adverses mais, surtout, d'une séance de tirs aux buts sans n'avoir rien encaissé (3-2 tab). Alors certes, il a par deux fois été aidés par ses montants, mais cela n'enlève rien à sa prestation. «J'ai remercié la cage avant de partir», se marre Loïc Galley.

«Je me sens vraiment bien»

Surtout, ce succès fait du bien au moral du jeune gardien de 23 ans, qui n'a pas vécu une saison toute rose. «Ce n'est jamais un besoin d'obtenir une victoire, mais ça fait toujours plaisir, sourit-il. Je me sens vraiment bien.»

Cela se voit sur son visage, et ce n'est pas l'égalisation fortuite des Tessinois à 2-2 qui va lui enlever son sourire. À la 46e minute, Michael Kapla a perdu le puck devant lui et Calvin Thürkauf n'en demandait pas autant pour égaliser. «Oui, c'est frustrant parce qu'en tant que gardien, on veut arrêter chaque tir, admet Loïc Galley. Mais ça fait partie du jeu et on doit aussi être derrière notre défense.» En clair, le dernier rempart n'en veut pas à son défenseur américain.

David Aebischer absent

Surtout, ce succès face à Lugano marquait le retour au jeu de Loïc Galley. Le gardien a été malade durant une grande partie du mois de janvier et n'est revenu sur le banc que le week-end passé, pour la belle victoire face à Bienne. Là, il était sur la glace pour récolter les deux points face aux Tessinois: «J'étais déjà à 100% la semaine passée mais c'est Reto qui a joué et là, j'ai la chance d'être face à Lugano. J'essaie de prendre le plus de plaisir possible.»

Particularité de ce match: Loïc Galley a dû le vivre sans son «vrai» entraîneur des gardiens, David Aebischer. Le membre du staff est actuellement au Colorado où il est fêté en compagnie de ses anciens coéquipiers, pour les 25 ans de la victoire en Coupe Stanley. «Il avait préparé le planning bien avant son départ», explique le coach Roger Rönnberg.

En effet, voilà une bonne semaine que le No 1 savait qu'il allait être dans les cages face à Lugano ce vendredi. Une situation qui peut être un peu particulière pour un gardien, qui apprend parfois le jour même qu'il va jouer. «C'était cool, lâche le principal intéressé. J'ai pu me préparer toute la semaine en fonction du match et ça m'a aidé à avoir un peu moins de pression.»

Avec Reto Berra samedi

Selon les mots de Roger Rönnberg, les plans de Gottéron sont donc déjà faits pour le match de ce samedi, face à Zurich. Il sait donc qui sera sur la glace lors du coup d'envoi à la Swiss Life Arena. «Oui», sourit-il malicieusement. Peut-il nous le dire? «Je ne peux pas vous le dire, mais il est grand et vieux.»

À moins que Barry Brust ou Olivier Gigon ne décident de sortir de leur retraite pour revenir aider Gottéron, il y a fort à parier que Reto Berra sera aligné face au champion en titre ce samedi.