«J'aime bien ce que Gottéron est en train de construire»

Jamiro Reber ne devait débarquer à Fribourg que la saison prochaine. Il arrive pourtant ce jeudi à la BCF Arena et devrait effectuer ses débuts avec les Dragons samedi. Il explique les circonstances qui l'ont mené à changer ses plans.

Grégory Beaud Journaliste Blick

C'est avec surprise que l'on a appris mercredi l'arrivée de Jamiro Reber à Fribourg Gottéron avec effet immédiat. «En un sens, cela a également été une surprise pour moi», rigole Gerd Zenhäusern, l'homme derrière ce transfert. Non pas qu'il ne l'ait pas vu venir, mais la rapidité de sa résolution. «En une journée, tout s'est débloqué, précise-t-il. Son club en Suède avait de nombreux blessés plus tôt dans la saison. À mesure qu'ils sont revenus, cela a donné un peu de marge.»

Et comme Jamiro Reber n'était pas opposé à revenir prématurément en Suisse, tout s'est goupillé en quelques heures. «Ce n'était évidemment pas une décision facile à prendre, précise l'Emmentalois. J'ai passé deux bonnes années en Suède et le club de HV71 m'a tout donné. J'ai eu la chance de progresser tant chez les juniors qu'en SHL et je leur en suis reconnaissant. Mais en début de semaine, j'ai fait la demande pour savoir s'il était possible de trouver une solution pour la fin de cette saison.»

Sa première saison était étincelante avec 15 points en une quarantaine de matches, dont huit buts. Cette saison (3 buts, 0 assist) est plus en dedans. «Je n'ai pas été à mon niveau, admet-il. Ce n'était pas toujours simple et c'est pour ça que je suis content d'avoir trouvé une solution pour arriver rapidement à Fribourg afin d'y terminer la saison.»

Dans le vestiaire, Jamiro Reber a déjà quelques connexions. «Lors du dernier Mondial M20, j'ai beaucoup parlé avec Ludvig (ndlr Johnson, défenseur des Dragons). Cela m'a encore plus donné envie de venir à Fribourg. Et puis je connais aussi Borgi (ndlr Henrik Borgström), qui était mon coéquipier en Suède la saison dernière.» Est-ce à dire que les deux hommes vont jouer sur la même ligne dès ce samedi contre Bienne? «Nous n'avons que rarement joué ensemble dans le même trio, précise-t-il. Je mentirais si je disais que nous avons déjà des automatismes (rires).»

Un joueur d'énergie

En Suisse, Jamiro Reber demeure une énigme. Cet attaquant de 19 ans est en effet parti en Suède au terme de la saison 2022-2023. Avec 75 matches de première division et trois Mondiaux M20, il possède tout de même une solide expérience malgré son jeune âge. À quoi doit-on s'attendre en le voyant débarquer à Fribourg? «À beaucoup d'énergie! Je suis un joueur qui n'a pas peur de créer offensivement, mais j'aime également le jeu défensif. Je n'ai pas peur d'aller jouer physique.»

Junior de Langnau dont le père est entraîneur des M21, Jamiro Reber a toutefois choisi un chemin de traverse en signant pour deux ans à Fribourg. «Je parle le suédois et si on ne me parle pas trop vite, je le comprends, rigole-t-il. Dans ce vestiaire, il y a beaucoup de joueurs et coachs parlant cette langue. Je me réjouis de pouvoir conserver les bases apprises à Jönköping.»

Dans une BCF Arena vide

Sait-il déjà ce qu'il fera le 5 mars prochain? Il rigole de la question. «J'ai bien une petite idée. Si tu me demandes, c'est qu'on jouera contre Langnau, non?» À Langnau, plus précisément. «Ce sera un moment sympa. Je suis né à 20 minutes de la patinoire et j'y ai fait tous mes juniors. Je connais tout le monde là-bas. J'aurais bien aimé vivre un derby contre Berne aussi, mais il n'y en a plus au calendrier.»

S'il connaît l'Ilfis comme sa poche, Jamiro Reber ne peut pas encore en dire autant de la BCF Arena. «Je vois exactement à quoi elle ressemble, précise-t-il. J'y ai joué en junior avec Langnau. Mais bon... Il n'y avait personne dans les gradins (rires). Je ne peux pas vraiment dire que j'ai vécu la vraie expérience avec des fans qui chantent et font du bruit.» Mais il avoue avoir vu de nombreuses vidéos du club. «J'ai hâte d'être sur la glace pour découvrir ça en vrai.» Ce sera probablement dès samedi contre Bienne.