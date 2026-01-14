Fribourg Gottéron obtient le renfort de Jamiro Reber

On s'attendait à ce que Fribourg Gottéron annonce sous peu l'arrivée d'un huitième joueur étranger pour se renforcer en vue de la fin de saison. C'est finalement une surprise que le directeur sportif, Gerd Zehäusern, sort de son chapeau. Selon le site de HV71, Jamiro Reber terminera la saison avec les Dragons. «Jamiro souhaitait rentrer en Suisse et se rapprocher de sa famille, et nous avons trouvé une solution avec Fribourg Gottéron», explique Fredrik Stillman, assistant directeur sportif du club situé à Jönköping.
Jamiro Reber avait déjà été annoncé du côté de la BCF Arena en vue de la saison prochaine où il avait récemment signé un contrat de deux ans. Il apportera encore une pointe de jeunesse dans une équipe qui est en train de sérieusement rajeunir ses cadres. Âgé de 19 ans, l'Emmentalois vient de disputer le Mondial M20 avec l'équipe de Suisse. En cinq matches, il a totalisé trois points (2 buts, 1 assist).
Au retour des États-Unis, il a encore disputé une rencontre avec l'équipe juniors de HV71. Durant cette saison, l'attaquant a disputé 22 matches dans la première division suédoise et totalise trois buts. Lors du championnat 2024/2025, il avait explosé avec quinze points (8 buts, 7 assists) en 47 matches de SHL.
Équipe
J.
DB.
PT.
1
HC Davos
40
47
84
2
HC Fribourg-Gottéron
40
34
74
3
Genève-Servette HC
40
7
70
4
Lausanne HC
40
22
68
5
HC Lugano
38
26
66
6
ZSC Lions
39
21
66
7
Rapperswil-Jona Lakers
39
-8
62
8
EV Zoug
38
-9
58
9
SCL Tigers
39
4
54
10
SC Berne
39
-11
51
11
EHC Bienne
39
-16
49
12
EHC Kloten
39
-20
46
13
HC Ambri-Piotta
39
-36
45
14
HC Ajoie
39
-61
29