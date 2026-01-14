Fribourg Gottéron obtient le renfort de Jamiro Reber

Annoncé à Fribourg dès la saison prochaine, Jamiro Reber va débarquer plus tôt que prévu à la BCF Arena. L'international M20 quitte en effet HV71 pour revenir en Suisse y disputer la fin de saison.

On s'attendait à ce que Fribourg Gottéron annonce sous peu l'arrivée d'un huitième joueur étranger pour se renforcer en vue de la fin de saison. C'est finalement une surprise que le directeur sportif, Gerd Zehäusern, sort de son chapeau. Selon le site de HV71, Jamiro Reber terminera la saison avec les Dragons. «Jamiro souhaitait rentrer en Suisse et se rapprocher de sa famille, et nous avons trouvé une solution avec Fribourg Gottéron», explique Fredrik Stillman, assistant directeur sportif du club situé à Jönköping.

Jamiro Reber avait déjà été annoncé du côté de la BCF Arena en vue de la saison prochaine où il avait récemment signé un contrat de deux ans. Il apportera encore une pointe de jeunesse dans une équipe qui est en train de sérieusement rajeunir ses cadres. Âgé de 19 ans, l'Emmentalois vient de disputer le Mondial M20 avec l'équipe de Suisse. En cinq matches, il a totalisé trois points (2 buts, 1 assist).

Au retour des États-Unis, il a encore disputé une rencontre avec l'équipe juniors de HV71. Durant cette saison, l'attaquant a disputé 22 matches dans la première division suédoise et totalise trois buts. Lors du championnat 2024/2025, il avait explosé avec quinze points (8 buts, 7 assists) en 47 matches de SHL.