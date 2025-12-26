Fribourg Gottéron engage un super-talent du hockey suisse

Fribourg Gottéron continue son rajeunissement entamé cette saison. Les Dragons ont en effet mis sous contrat Jamiro Reber, l'un des plus sûrs espoirs du hockey suisse. Le fils de Jörg, l'ancien attaquant notamment passé par La Chaux-de-Fonds, Bienne et Langnau, a paraphé une entente de deux années avec le club de la BCF Arena.
L'attaquant évolue en Suède depuis la saison 2023/2024 après avoir fait toutes ses classes dans le mouvement juniors des Langnau Tigers dont son père était le directeur sportif entre 2014 et 2019. Aujourd'hui, ce dernier est le coach de M21. Mais ce n'est donc pas pour les Tigers que Jamiro Reber a décidé de poursuivre son développement, mais bien avec les Dragons. Il dispute actuellement le Mondial M20 avec l'équipe de Suisse.
Cette saison, il a déjà disputé 22 matches de première division suédoise avec HV71. Il a inscrit trois buts. Sur les bords de la Sarine, il va notamment retrouver Ludvig Johnson ou encore Jonas Taibel avec qui il a porté le maillot des sélections juniors. Ce dernier est également l'une des recrues pour la saison prochaine. Il débarquera en provenance de Rapperswil.
Équipe
J.
DB.
PT.
1
HC Davos
35
45
77
2
HC Fribourg-Gottéron
36
29
67
3
Lausanne HC
35
27
65
4
HC Lugano
34
25
59
5
Genève-Servette HC
35
-3
56
6
Rapperswil-Jona Lakers
35
-7
56
7
EV Zoug
33
5
55
8
ZSC Lions
34
18
55
9
SCL Tigers
34
-3
44
10
EHC Kloten
34
-20
41
11
EHC Bienne
34
-15
41
12
SC Berne
34
-10
41
13
HC Ambri-Piotta
34
-35
38
14
HC Ajoie
35
-56
28