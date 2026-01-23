Fribourg a remporté le duel des équipes en forme du moment. Les Dragons ont décroché deux points face à Lugano, grâce à une victoire aux tirs aux buts (3-2 tab).

Après quelques jours sans match, ce sont deux équipes en forme qui se sont retrouvées ce vendredi à la BCF Arena. Leur bilan, sur les neufs dernières sorties, étaient similaires, avec sept victoires au compteur pour chacune d'entre elles. On s'attendait donc à une rencontre équilibrée et, surtout, passionnante du côté de Fribourg.

Les Dragons ont eu une première chance dans ce match à la 4e minute, lorsque le Luganais Lorenzo Canonica a été envoyé sur le banc des pénalités. Mais, comme on va le voir par la suite, un pattern s'est dessiné lors des jeux de puissance. Ce sont les Tessinois qui, en contre, se sont procurés la première belle opportunité du match, par Aleksi Peltonen. Mais Loïc Galley, titularisé, a remporté le duel.

Malgré ce coup de chaud, Gottéron a pris l'ascendant dans cette première période. Les Fribourgeois ont enchaîné les bonnes actions, à l'image du nouveau venu Ty Rattie (5e), de Christoph Bertschy (6e) ou à nouveau Rattie (10e).

Gottéron pousse, Lugano marque

Puis, les Dragons ont à leur tour écopé d'une pénalité mineure, après que la crosse d'Attilio Biasca a terminé dans la tête de Luca Fazzini. Sauf que c'est bel et bien Fribourg qui a profité de cette punition pour ouvrir la marque, après un sublime travail d'Andrea Glauser. Le défenseur a récupéré le puck, enrhumé ce même Fazzini, lancé Nathan Marchon avant d'être à la réception du centre de celui-ci. Autant dire que le No 96 s'est forgé ce but tout seul, ou presque (17e). Dans l'ensemble, ce score de 1-0 pour Fribourg après 20 minutes était mérité.

La troupe de Roger Rönnberg ne s'est pas arrêtée là et a continué de presser dans le deuxième tiers. Ils ont eu un immense temps fort aux alentours de la mi-match, avec de belles opportunités pour Rattie (décidément en forme pour ses débuts, 30e), Biasca (31e) ou Samuel Walser (36e). On pouvait se demander comment le tableau d'affichage était toujours bloqué sur le même score à ce moment.

Mais, une barre transversale (Fazzini, 27e) et un temps-mort sous la bronca du public (32e) plus tard, Lugano a égalisé. Ramon Tanner a parfaitement récupéré le puck sur Benoit Jecker avant de servir Brendan Perlini, seul devant Galley. L'ancien Lausannois n'en demandait pas tant pour remettre les compteurs à zéro (37e).

L'éternel Julien Sprunger

Pire, Fribourg allait devoir débuter la troisième période avec un homme de moins sur la glace après la pénalité contre Julien Sprunger. Un problème? Pas vraiment, si vous avez compris la physionomie du match. De retour sur la glace, l'éternel capitaine a lancé un tir qui a terminé sa course entre les jambières de Niklas Schlegel, pas exempt de tout reproche sur cette action (41e).

Mais, sur une incroyable erreur de relance de Michael Kapla, Calvin Thürkauf a pu à nouveau recoller au score (46e). Tout était à refaire pour les Dragons, de manière bien frustrante. À la 54e, c'est Canonica qui était proche d'offrir les trois points à Lugano, mais Galley a réalisé un très bel arrêt du bloqueur.

Pour la troisième fois lors des quatre derniers matches, la BCF Arena allait donc avoir le droit à une séance de tirs aux buts, après que la prolongation n'a rien donné. Henrik Borgström a trouvé la mire, tandis qu'aucun Luganais n'est parvenu à tromper Galley (même s'il a bien été aidé par ses montants à deux reprises). Une belle victoire pour Fribourg, juste avant de se rendre à Zurich.