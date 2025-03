Stéphane Charlin pourrait-il renverser la série face au LHC?

Stéphane Charlin va-t-il évoluer face à Lausanne? Photo: keystone-sda.ch

Matthias Davet Journaliste Blick

«Un seul être vous manque et tout est dépeuplé.» Cette phrase d'Alphonse de Lamartine se rapporte, à l'heure actuelle, à la situation de Langnau. Oui, les Emmentalois peuvent grandement remercier Luca Boltshauser pour la qualification en play-off, lui qui a été impérial face à Kloten en play-in. Mais dans cette série de quart de finale face à Lausanne, le dernier rempart ne rend pas la marchandise. De quoi faire regretter la blessure de Stéphane Charlin à quelques kilomètres à l'est de Berne.

Samedi lors de l'acte II, Luca Boltshauser a concédé un goal dans un angle très fermé, avant de se mettre tout seul le puck dans le but à 11 secondes de la fin du troisième tiers, sur un tir depuis derrière la cage de Tim Bozon. Forcément, cette prestation en deçà a sans doute eu un impact derrière le masque et, ce lundi lors du troisième duel, le No 39 n'est à nouveau pas paru à son avantage sur le 3-1 de Jason Fuchs. Le tir est passé sous le coude du portier avant de terminer sa course dans les filets.

Silenzio stampa

Problème? Actuellement, les Tigres n'ont pas vraiment d'autres solutions. Ils ne vont pas envoyer Martin Neckar, portier franco-tchèque de 19 ans, dans le grand bain lors des play-off alors que celui-ci n'a pas joué un seul match de National League.

Pour l'instant, seule la patience est mère de toutes les vertus dans l'Emmental. Blessé le 2 février dernier lors d'un match à Lugano, Stéphane Charlin n'est toujours pas de retour au jeu. Son absence, à l'époque, était estimée entre six et huit semaines… voilà six semaines. Logiquement, dans les rangs de Langnau, on ne veut rien dire du tout à propos de l'état de santé du portier genevois. «Il est blessé et ne joue pas actuellement», nous a simplement répondu le directeur sportif Pascal Müller avant l'acte III à Lausanne lundi.

Des statistiques ahurissantes

Pourtant, son retour ferait sans doute extrêmement de bien à Langnau. Impressionnant cette saison, le futur gardien de Genève a des statistiques ahurissantes: 94,60% d'arrêts et 1,8 but encaissé par rencontre. À titre de comparaison, son homologue lausannois Kevin Pasche, auteur de 9 blanchissages, n'est «qu'à» 92,58% et 2,09 en saison régulière.

Autant dire qu'avec un gardien de cette envergure, les Emmentalois pourraient très bien retourner la série. Toujours faut-il que Stéphane Charlin revienne au jeu et, surtout, à son niveau qui était le sien durant la saison régulière.