Lors de la préparation de la saison fin août, Leonardo Genoni était encore en forme. Photo: Pius Koller

Nicole Vandenbrouck

Depuis onze semaines, Leonardo Genoni est condamné à regarder les matches de son équipe depuis les tribunes. Après des claques de cinq ou six buts subies par l'EV Zoug, plus d'un supporter du club souhaitait le retour de l'homme de 37 ans. Mais pourquoi cela prend-il autant de temps?

Rembobinons: début septembre et en pleine préparation de la saison, le gardien de but se blesse à l'entraînement. «J'ai me suis reposé un jour, raconte-t-il, c'était de toute façon prévu.» Mais le lendemain, il ne se sent pas bien. Quelques jours plus tard, son club écrit qu'il s'est blessé aux «extrémités inférieures». Impossible de savoir, encore aujourd'hui, quelle partie du corps cela désigne.

Leonardo Genoni s'attend d'abord à une absence de deux semaines. Mais le pronostic pour un retour au jeu devient ensuite «jusqu'à nouvel ordre». Cette incertitude met le gardien de la Nati à rude épreuve. Qu'en est-il de sa patience? «Dès que j'ai su combien de temps durerait la convalescence, ça allait mieux», assure-t-il. Le gardien atteint de petits objectifs intermédiaires, mais très vite, c'est la rechute.

Quand aura lieu son retour?

«Je n'ai pas été exempt de douleurs pendant longtemps. Être sur la glace me donnait du fil à retordre. Cela me préoccupait.» Comme il ne fait tout simplement pas de progrès lors de l'entraînement séparé des gardiens, Leonardo Genoni se fait examiner une nouvelle fois. On lui découvre alors une autre blessure, liée à celle qu'il a subie. Cela prolonge son absence d'un mois.

Depuis mardi, le médaillé d'argent de Prague est de nouveau sur la glace avec l'équipe. «Plus tôt, cela n'aurait pas été possible, je n'avais aucune pression et je suis simplement heureux que mon retour se rapproche», confie-t-il à Blick. Pourra-t-on le voir à l'œuvre dès jeudi face à Rapperswil? Probablement pas. Son entraîneur Dan Tangnes ne veut prendre aucun risque pour son gardien vedette. «Il faut encore un peu de patience. Si Leo revient, ce doit être pour le reste de la saison», explique le Norvégien.

Leonardo Genoni lui-même reste réaliste à ce sujet, d'autant plus qu'il n'est pas possible de simuler le rythme d'un match à l'entraînement. «Je dois surpasser les deux autres gardiens à l'entraînement. Je n'y suis pas encore parvenu, il faut être honnête.» Son entraîneur décidera quand il sera à nouveau une valeur ajoutée pour l'équipe. Son nom et son passé ne laissent aucun passe-droit dans une telle situation. «Moi aussi, j'ai des exigences, assure le gardien. Je ne veux pas être moyen et je veux d'abord revenir à mon niveau.»