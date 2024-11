Vincent Praplan, un but offert et un quadruplé pour se racheter

Vincent Praplan a parachevé son œuvre sur pénalty. Photo: keystone-sda.ch

Matthias Davet Journaliste Blick

Après deux minutes de jeu lors du match retour entre Genève et Lausanne, certains se sont peut-être demandés si Vincent Praplan avait réellement envie que son équipe se qualifie pour les quarts de finale de Champions Hockey League. Sur son premier shift, le Valaisan du GSHC a été victime d'une chute inhabituelle, qui a offert le 0-1 à Damien Riat sur un plateau. «J'ai voulu éviter quelqu'un et j'ai planté ma lame dans la glace, détaille-t-il. Ce n'est jamais sympa de commencer un match de cette manière.»

Highlights | Genève-Servette vs Lausanne HC

Sauf que rapidement, le No 11 des Aigles a fait taire les mauvaises langues. Peu après l'égalisation d'Oula Palve, il a inscrit son premier but de la soirée. Un 2-1 à la 8e minute synonyme déjà de fin de la soirée. Si Lausanne voulait décrocher une prolongation, il était dans l'obligation d'inscrire six buts de rang. Chose qu'il n'a jamais réussi à faire. Une réussite synonyme de petit soulagement pour Vincent Praplan après son erreur initiale. «On avait un peu de marge, sourit-il en référence au 5-0 du match aller. Mais ça me tenait à cœur de me rattraper.»

«C'est cool de les voir partir la tête basse»

Mieux, le Sierrois a ensuite marqué un deuxième (24e), un troisième (42e) et un quatrième goal (48e). Pour s'être rattrapé, il s'est rattrapé. «Je crois qu'en pro, c'est la première fois que j'inscris un quadruplé», se remémore-t-il. Et alors, qu'est-ce que ça fait? «C'est clairement un bon sentiment, surtout que ça ne voulait pas rentrer en championnat dernièrement.» Effectivement, en l'espace de 40 minutes, Vincent Praplan a marqué plus de buts (4) qu'en 16 matches de championnat (3).

Bien sûr, en altruiste qu'il est, l'attaquant précise aussi que le plus important ce mercredi soir aux Vernets est la victoire face à Lausanne. «Les derbies sont toujours spéciaux – ils ne nous aiment pas et c'est réciproque, sourit-il. Ça nous tenait à cœur de gagner avec la manière et c'est cool de les voir partir la tête basse.»

Il déteste rater des matches

Un retour au jeu réussi donc pour Vincent Praplan après avoir raté le match contre Kloten en championnat samedi, à la suite d'une légère blessure. Le voir sur la glace en Champions Hockey League, alors que Genève avait un large avantage après le match aller, peut paraître surprenant. N'aurait-il mieux pas fallu donner un soir de congé au No 11, même s'il était en pleine possession de ses moyens? «Non, ceux qui me connaissent savent que je déteste rater des matches, répond le principal intéressé. Du moment que j'étais en forme et que j'avais le feu vert des médecins, ça n'a pas été un thème.»

Une bonne nouvelle donc pour Genève, qui peut compter sur une belle ligne composée de Praplan, Oula Palve et Michael Spacek. «Les deux sont d'excellents joueurs, souligne le Valaisan. C'est positif de marquer ce soir, ça nous permet de prendre de la confiance en vue du match de vendredi.» Car moins de 48 heures après avoir éliminé Lausanne, Genève va retrouver le championnat avec un déplacement à Langnau. À la peine en National League, les Aigles vont-ils enfin réussir à surfer sur leur succès sur le plan européen? Réponse vendredi soir dans l'Emmental.