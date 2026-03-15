Tristan Scherwey a joué un mauvais tour à Bienne

Impressionnant, Tristan Scherwey a été dans tous les bons coups samedi lors de la victoire de Berne en play-in face à Bienne (4-0). Le Fribourgeois du SCB a retrouvé sa flamme d'antan.

Matthias Davet Journaliste Blick

Tristan Scherwey en est presque gêné. À chaque fois (ou presque) qu'il y avait un bon coup lors de ce play-in retour, le No 10 du CP Berne semblait être sur la glace face au HC Bienne. «Ah, merci, c'est gentil», répond simplement, sourire aux lèvres, le Fribourgeois après ce constat.

Lors de cet exercice 2025/26, le Bernois n'avait été que l'ombre de lui-même. Blessé, il n'a inscrit que deux buts lors des 39 matches de saison régulière qu'il a disputés. Mais samedi, il a rappelé à tout le hockey suisse qu'il était toujours bourré de talent.

Déjà, offensivement. Tristan Scherwey a montré la voie, réalisant une sublime feinte de tir à la 23e minute, avant de mettre le puck sur la palette de Marc Marchon. Le portier biennois Harri Säteri s'était fait avoir sur cette ouverture du score, mais ce n'était de loin pas le seul dans la patinoire.

Puis le duo Scherwey-Marchon a enfoncé le clou puisque, en contre, le premier a parfaitement servi le deuxième pour inscrire le 3-0 (50e). La messe était dite dans la cathédrale bernoise et les Seelandais se retrouvaient en vacances. «Mais il a fallu attendre le 4-0 dans la cage vide pour que je me dise qu'on allait se qualifier», sourit le héros du soir.

«Je pensais qu'il allait patiner plus vite»

Tristan Scherwey ne serait pas le chouchou du public bernois sans son légendaire trash-talk. Et samedi, il a parfaitement réussi à sortir certains Biennois de leur match, à l'image de Rodwin Dionicio. «Ce n'était pas forcément le plan de match, explique le Bernois. On avait un objectif, c'était de gagner. On avait de bonnes cartes en main à la maison, avec un public qui nous a bien soutenus. Toute l'équipe est restée solide et cette victoire est méritée.»

Finalement, il n'a manqué qu'un but à Tristan Scherwey pour que sa soirée soit totalement réussie. En fin de match, il était en bonne position pour le faire, mais a préféré laisser le puck derrière lui: «Je l'ai fait par instinct, surtout que je l'avais vu du coin de l'œil… Je pensais qu'il allait patiner plus vite (rires). Il faut que je revois la situation mais tirer dans ce genre de position, ce n'est jamais une mauvaise idée.»

Place à Rapperswil

Peut-être que finalement, Tristan Scherwey gardait juste son but pour le double affrontement face à Rapperswil («J'espère!»). Car, contrairement à Bienne, le SCB n'est pas en vacances. Entre lundi et mercredi, les Ours vont affronter les Lakers pour une place en play-off.

«Ce samedi, on a déjà franchi une grosse étape, lâche le Fribourgeois. Maintenant, on va récupérer et se concentrer pour affronter Rapperswil. On va tout faire pour atteindre notre objectif, à savoir atteindre les quarts de finale.» Avec un Tristan Scherwey de ce calibre, les chances du CP Berne ont clairement augmenté.