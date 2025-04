Julien Vauclair est déjà en train de penser au HC Ajoie de la saison prochaine et à comment l'améliorer. Photo: keystone-sda.ch

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Ajoie vient d'assurer son maintien en National League en battant Viège 5-1 et voilà Julien Vauclair qui sort du vestiaire. Le directeur sportif du club jurassien est loin d'être euphorique en ce jeudi soir, lui qui a déjà le regard tourné vers la saison à venir, en espérant que le HCA fasse mieux en saison régulière que lors de l'exercice qui vient de se terminer.

Dites-moi la vérité: dans quel état d'esprit étiez-vous lorsque Viège menait 3-0 dans le match II chez eux?

C'est clair que c'était spécial, je ne vais pas dire le contraire. Mais voilà, ça fait assez longtemps que je suis dans ce monde pour savoir que tant que le match n'est pas fini, tout est possible. Je pense que l'équipe a bien réagi. Ils ont réussi à retourner cette série. A partir de ce moment-là, on a mis la deuxième vitesse et on a pris le dessus dans cette série.

Jonathan Hazen m'a dit qu'il n'avait pas ressenti de peur à 3-0 pour Viège dans le deuxième match. La peur, elle était plutôt chez les dirigeants que sur la glace? On est moins conscient des enjeux quand on joue? Ou en tout cas, on arrive mieux les évacuer?

Alors ça, je peux vous le confirmer. J'ai joué vingt ans au hockey et, dans ces moments-là, je préférais être sur la glace. Etre sur le banc ou dans les gradins, et regarder de l'extérieur, honnêtement ce n'est pas facile nerveusement.

C'est la première fois où je vous parle, je ne vous connais pas, mais je vous sens plus soulagé qu'heureux. Est-ce que j'ai raison?

Oui. Je pense qu'il n'y a pas trop à fêter non plus. On est satisfaits, c'est sûr. Oui, nous sommes maintenus en National League, mais il y a beaucoup de petites choses à régler pour l'avenir.

C'était une saison éprouvante?

Oui, c'est le bon mot. Surtout notre début de saison. On a discuté de ces choses, on est conscient des erreurs qui ont été faites. On doit éviter ce genre de série négative, où on aligne les défaites, parce qu'on a vu que dès qu'on a commencé à gagner des matches, on a réussi à se rapprocher de deux ou trois équipes. Donc si on avait évité un début de saison comme on a eu, je pense qu'on aurait été à la lutte jusqu'au bout pour éventuellement éviter les play-out.

Quand j'écris que c'est une bonne nouvelle qu'Ajoie se maintienne, je reçois des commentaires qui disent que vous êtes chaque fois derniers, que vous mériteriez de couler sportivement. C'est sévère, non?

Je pense qu'il faut que les gens se rendent compte que ça fait seulement quatre ans qu'on est dans cette ligue et que le niveau a fortement augmenté ces dernières années. Il s'est largement élevé! Je ne vais pas citer le nom d'autres équipes, mais il y en a, avant nous, qui ont passé cinq, six, sept ou dix ans en play-out. Je pense que c'est un processus. On doit s'améliorer et on va essayer justement de changer certaines choses pour, à l'avenir, atteindre des objectifs bien au-dessus du résultat de cette année.

Photo: keystone-sda.ch

Comment aller chercher cette 13e, 12e ou 11e place, justement, sans avoir forcément plus de moyens?

Il y a des exemples de clubs qui ont progressé dans cette ligue et qui s'y sont installés. On peut parler de Rapperswil. On peut voir ce qu'a fait Langnau cette année. Il faut continuer à travailler, ajouter les petites pièces au puzzle et franchir justement ce pas. Les joueurs étrangers ont fait une très bonne saison et ça a eu une grosse influence. Oui, nous avons été dépendants d'eux, mais je pense que c'est normal. C'est le cas de beaucoup de clubs et sans doute encore plus pour nous. Mais qui sait ce qui aurait pu se passer si on avait pu avoir Jerry Turkulainen jusqu'à la fin de la saison? Ou si Julius Nättinen avait pu être là contre Lugano?

Vous vous seriez sauvés avant le barrage?

Ce serait facile d'utiliser ça comme excuse, mais c'est une réalité. On n'a pas été aidé avec ces blessures de joueurs-clés. Ca fait partie du sport, mais qui sait ce qu'on aurait pu réussir avec eux?

Justement, il en est où? Il sera à 100% pour attaquer la saison?

Il est en réhabilitation, il suit son programme. C'est quand même une grosse blessure, une grosse opération. Il est jeune, il est en pleine forme physique. On espère qu'il sera de retour sur la glace à 100% au mois d'août, mais avec ce genre de blessure, il n'y a pas de certitudes. Ca peut aussi durer un peu plus long. On ne saura pas avant juillet-août s'il sera apte dès la reprise.

Je dois vous dire que je suis bluffé par Pierre-Edouard Bellemare. L'intelligence qu'il montre en interview, l'aura qu'il dégage, ses qualités sur la glace... Est-ce que pour vous, c'est le gros coup qui a changé la saison d'Ajoie?

Je pense que si je prend un peu de recul, que j'analyse un peu tout, oui, il a été une pièce importante du puzzle. Sur la glace, mais hors de la glace aussi aussi. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'impact sur nos jeunes joueurs, c'est un super exemple. On a aussi Anttoni Honka qui a beaucoup d'influence sur notre jeu. Mais je veux aussi relever le fait qu'Oula Palve aujourd'hui, on l'a appelé 45 minutes avant le match. Et vous avez vu ce qu'il a fait (trois assists, un but) alors qu'il n'avait pas joué les trois derniers matches? TJ Brennan aussi, qui n'avait pas joué depuis longtemps, il a fait une super série contre Lugano. Je pense qu'on a prouvé avoir fait des bons choix.

Est-ce qu'un gardien étranger figure dans vos réflexions pour la saison prochaine?

Le poste de gardien, c'est encore un très bon exemple de ce que je viens de dire, avec Damiano Ciaccio. Benjamin Conz a débuté cette série, après avoir fait un super job contre Lugano. On change après un tiers dans ce fameux deuxième match dont vous me parliez au début. Ciaccio rentre et la manière dont il a performé sur les derniers matches a été excellente. Je pense qu'on a deux bons gardiens. On a de bons jeunes aussi derrière. L'idée, aujourd'hui, c'est de partir avec sept joueurs étrangers, et nos gardiens actuels.