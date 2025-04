Jonathan Hazen a frappé quatre fois ce jeudi à Voyeboeuf! Photo: keystone-sda.ch

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Le nom de Jonathan Hazen est de loin celui qui a été le plus scandé par l'incroyable public ajoulot ce jeudi soir dans une patinoire de Voyeboeuf qui a fait un bruit mémorable tout au long de ce barrage. Le Canadien de 35 ans a réussi un quadruplé dans ce «match du sauvetage», lui qui avait marqué une fois lors des quatre premières rencontres. En feu, le numéro 4 du HCA a marqué quasiment sur chaque action et a bien mérité de se faire fêter par un kop ivre de bonheur (et d'un peu de bière). Avant de passer à la douche, le héros du soir, qui a ouvert la marque après vingt secondes, s'est arrêté quelques instants pour partager sa joie avec Blick.

Vous avez vécu beaucoup de choses dans votre carrière, notamment depuis votre arrivée à Porrentruy, mais inscrire un quadruplé pour assurer le maintien d'Ajoie, ça doit être assez haut dans la liste des émotions, non?

C'est une belle sensation, je vous l'accorde! Une belle victoire pour bien terminer devant nos partisans, avec cinq buts en plus, c'est merveilleux. Après, quatre buts pour moi... Qui l'aurait dit, hein?

Pas vous?

Disons que j'ai eu de la misère à marquer cette saison. J'ai eu mes chances, mais j'en ai manqué beaucoup trop. Et là, dans un match, à la fin de la saison, je mets tout!

L'émotion, ce soir, c'était quelque chose, non?

Oui, l'ambiance était grandiose. Mais si je reviens à votre première question, on a vécu de très belles choses ici. Je repense spontanément à la Coupe de Suisse, par exemple. Mais oui, ce soir va rester comme une belle soirée. Je crois que tout le monde est content ce soir, que ce soient les partisans, le staff, le coach, les joueurs. On est heureux de rester en première division, tout simplement. Et je tiens à féliciter Viège pour leur saison. Ils ont surpris tout le monde.

A quel point c'était important de marquer ce soir après 20 secondes comme ça, de montrer la voie?

Vingt secondes ou non, ce n'était pas le plus important. Ce qui comptait, c'était de marquer en premier, de bien entamer le match. Après vingt secondes ou quatre minutes, c'est un peu égal. Sur un plan personnel, ça m'a fait du bien, ça m'a débloqué.

Quand vous perdez 3-0 au match II, après avoir perdu la première rencontre chez vous, vous avez vraiment commencé à avoir peur?

Peur, non. Ok, c'était 3-0, mais il restait tellement de temps que la vérité, c'est que le sentiment qui nous animait, ce n'était pas la peur. Mais c'est vrai que le but de Reto Schmutz pour le 3-1 nous a fait du bien. On savait qu'on pouvait revenir, mais on n'était à l'abri de rien dans cette série. C'est pour ça qu'on essaie de ne pas jouer ces matches, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Mais sur une série en sept matches, la meilleure équipe finit en général par revenir et gagner.

Vous arrivez expliquer, à chaud ce soir, pourquoi vous vous sentez aussi bien ici au HC Ajoie? Ça fait quoi, neuf ans que vous êtes là?

Oui, je vais entamer ma dixième saison. C'est incroyable ce que j'ai vécu ici quand je prends un peu de recul... Je me sens très bien. J'ai toujours beaucoup sollicité mon corps, j'ai eu des petits bobos, mais globalement ça va. Et en dehors de la glace, je me sens bien ici, ma famille est bien. C'est aussi pour ça que c'était important de gagner ce soir. Et là, c'est une grosse soirée qui nous attend!

Et demain, c'est les vacances!

Oui. Ça a été une longue saison, je crois que tout le monde a été pas mal nerveux ces derniers temps, donc tant mieux qu'on ait terminé l'affaire en cinq matches. On peut passer à autre chose et s'amuser un peu ce soir. Après ça, on va se relaxer un peu, je vais profiter de ma famille et aller faire un petit tour au Québec, voir tout le monde.

Et revenir vers juillet, août, c'est ça?

Oui, je reviens souvent aux alentours du 28 juillet. Et ce sera reparti pour la nouvelle saison!