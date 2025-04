Ajoie dynamite Viège et sauve sa place avec la manière

Quel match des Vouivres! Les Jurassiens, emmenés par un Jonathan Hazen stratosphérique (quadruplé), n'ont laissé aucune place au doute jeudi à Voyeboeuf. Ils ont assommé Viège (5-1) et sauvé leur place dans l'élite du hockey suisse. Et dans les yeux d'Emilie bien sûr.

Le kop de Voyeboeuf a de nouveau proposé une ambiance exceptionnelle ce jeudi pour prendre congé de son HC Ajoie. Photo: keystone-sda.ch

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Jonathan Hazen avait semble-t-il très envie d'écouter «Les Yeux d'Emilie» ce jeudi, ce qui tend à prouver que le Canadien a des goûts musicaux très convaincants. Pour être sûr de bien entendre la mythique chanson de Joe Dassin, et assurer encore plus de droits d'auteur aux héritiers du troubadour, le bombardier ajoulot a allumé... quatre fois la lampe et donc, par ricochet, les platines du DJ de Voyeboeuf, tout heureux d'enflammer le public avec cette mélodie entraînante et entêtante. Score final 5-1!

Viège retentera sa chance une autre année

Oui, il y avait de la bonne humeur plein Porrentruy ce jeudi, où le HC Ajoie s'est fait du bien aux oreilles, aux yeux et à l'âme en l'emportant très largement contre un HC Viège qui s'est révélé être un perdant très digne et peut sortir le casque haut de ce barrage de promotion-relégation. Ce n'est donc pas pour cette année que le Valais aura une équipe dans l'élite du hockey suisse, mais son tour viendra très vite et les Lions haut-valaisans ont pu mesurer dans cette fin de série tout ce qui les séparait encore de la National League, eux qui menaient pourtant une victoire à zéro... et 3-0 dans le deuxième match.

Jonathan Hazen inscrit le 1-0 après vingt secondes de jeu à peine. Photo: keystone-sda.ch

Ce jeudi, à Porrentruy, pas question de suspense, ni de polémiques ou de parler de nombre d'étrangers, de licences B ou d'avantage de la glace. Viège a des circonstances atténuantes dans cette série, c'est entendu, et Alessio Beglieri, son jeune gardien de 21 ans, n'a aujourd'hui pas les épaules pour faire gagner un match aussi important à son équipe, ce qui n'est aucunement une critique, mais un encouragement à progresser pour le futur gardien de Lugano. Viège, disons-le clairement, n'a pas été avantagé par les éléments, internes et externes, mais il ne sert à pas grand-chose (voire même à rien du tout) de refaire l'histoire, ou de vouloir réécrire un règlement. La glace a parlé, elle a rendu son verdict, et Viège peut être fier du visage qu'il a montré durant l'entier de cette saison.

Ajoie n'avait de toute façon pas à se poser de questions et le peuple jurassien était là uniquement pour faire la fête, sa fête, et ce bien avant le début de la rencontre (et sans aucun doute fort longtemps après aux alentours de la patinoire), mais encore fallait-il gagner ce match V, ce qui a été une certitude très rapidement puisque Jonathan Hazen a ouvert le score après vingt secondes, a doublé la mise à la 5e et a inscrit le 3-0 à la 11e! Un hat-trick parfait, pour les puristes, avec trois mentions d'assistance au passage pour Oula Palve. Lorsque les artistes s'expriment, les gens normaux les applaudissent, ainsi va la vie.

Le Canadien de 34 ans inscrit ici le 2-0. Photo: keystone-sda.ch

L'affaire était donc pliée, le chat dans le sac, le sac au fond du puits, l'Ajoie libérée! Viège n'a cependant rien lâché, et confirmé une fois de plus que pour assommer un Haut-Valaisan, mieux vaut y aller avec une pierre plus solide que sa tête, ce qui ne se trouve pas partout, et la réduction du score de Jorden Gähler à la 24e (3-1) est venue calmer un peu tout le monde et faire avaler quelques bières de travers au kop ajoulot, mais Joe Dassin, ou plutôt Jo Hazen, pardon, est venu redonner meilleur goût au houblon une minute plus tard à peine (25e, 4-1). Le 5-1 d'Oula Palve à la 31e est venu faire exploser de joie encore un peu plus cette magnifique patinoire de Voyeboeuf et son formidable public.

Des Lamborghini à côté de la patinoire, comme un doux paradoxe

Oui, il est permis de penser que le maintien du HC Ajoie est la meilleure nouvelle de cette fin de saison dans le hockey suisse, devant même la victoire des ZSC Lions en Champions League. Rien à voir avec Viège, bien sûr, qui méritera sans doute de monter un jour, mais dans un monde, y compris sportif, où la centralisation devient la norme et où tout s'uniformise quitte à avoir le même goût fade et insipide, voir Ajoie rester en National League est un beau message d'espoir pour qui aime la diversité et pense qu'il y a une vie ailleurs que dans les centres urbains. On n'ira pas jusqu'à écrire que les vaches ont elles aussi le droit de voir du hockey de haut niveau, mais l'idée est là.

Ainsi, même dans le sport de haut niveau, il est possible de se maintenir sans être millionnaire (même en ayant un garage Lamborghini accolé à la patinoire comme un doux et curieux paradoxe), et le HCA est une bouffée d'air frais permanente dans le hockey suisse. Bien sûr, voilà depuis leur montée que les Jurassiens finissent derniers, et il faudra bien un jour qu'ils quittent cette place à la fin de la saison régulière, mais voir (et entendre) cette patinoire pleine lors de ces barrages montre qu'ici, à Porrentruy, règne une vraie passion du jeu, qui mérite sans aucun doute d'être récompensée et de perdurer. Tant mieux!

Le toit de la patinoire à tenu, merci la charpente

Au coeur d'un troisième tiers anémique sur la glace (aucun but), mais de feu dans les tribunes, le regard de l'amateur neutre s'est levé à. plusieurs reprises vers la charpente en bois de Voyeboeuf en priant pour qu'elle soit solide, tant les chants des partisans retentissaient avec ferveur depuis les gradins et avaient de quoi faire trembler même les fondations les plus solides. Au ciel montaient alors plus joyeux les vibrants «Allez Ajoie» et «Fiers d'être Ajoulots», sortis de poitrines unanimes et, osons le mot, émouvantes. Le toit a résisté bien sûr, mais le symbole est là, tout trouvé, évident: la charpente a tenu la soirée, Ajoie a tenu la saison.

C'est donc officiel depuis ce jeudi, 4-1 dans la série, Ajoie vivra une saison de plus dans l'élite du hockey suisse. Les yeux dans les yeux des ZSC Lions, du CP Berne et de Fribourg-Gottéron. Et d'Emilie, bien sûr. Surtout d'Emilie.