«C'est plus frustrant de perdre d'un rien que d'être largué»

Aurélien Marti et le LHC sont menés 2-0 dans leur finale face à Zurich. Photo: Pius Koller

Matthias Davet Journaliste Blick

Parfois, une rencontre de hockey se joue à un rien. Cela a été prouvé ce jeudi soir, lors de l'acte II de la finale entre Zurich et Lausanne. La prolongation venait de commencer et les visiteurs venaient de tuer une pénalité, quand tout est allé très vite. Une glissade de Jason Fuchs, un contre éclair des ZSC Lions, un changement de ligne approximatif et un but de Jesper Fröden. Alors que les Vaudois étaient tout proches de réaliser l'exploit et d'être la première équipe à l'emporter en play-off à la Swiss Life Arena depuis 2023, les voilà menés 2-0 dans cette finale 2025.

«Une prolongation, ça peut aller des deux côtés, appuie Aurélien Marti. On peut quand même être satisfait et retirer du positif de ce match. On a montré qu'on était entré dans cette série.» Effectivement, c'est un tout autre visage que celui de mardi que les Lausannois ont montré pour ce deuxième match. «À la maison, on leur avait laissé un peu trop et ils avaient été opportunistes», rappelle le défenseur.

Même si à la fin, le résultat est le même, qu'est-ce qui est le plus énervant? Perdre d'un rien comme ce jeudi ou être complètement largué comme mardi? «Ce soir, c'est encore plus frustrant, répond Aurélien Marti. C'est sûr qu'on s'est bien battus, mais ça n'a pas suffi. Il faut encore élever notre niveau d'un cran si on veut revenir dans cette finale.»

Un box play qui a bien fonctionné

Au vu de ce que le LHC a démontré à la Swiss Life Arena, il en est capable. Surtout qu'il a élevé son intensité physique en terres zurichoises. «Il faut le faire de manière intelligente et disciplinée, ajoute Aurélien Marti. Tu ne peux pas faire n'importe quoi, car on sait que c'est une équipe dangereuse en power-play.» Lors de l'acte II, les Vaudois sont toutefois parvenus à déjouer le jeu à 5 contre 4 des ZSC Lions, effaçant les quatre jeux de puissance adverses. De bon augure pour la suite et l'un de ces fameux signaux positifs à retenir.

«Maintenant, il faut retourner à la maison et absolument gagner», prévient l'arrière lausannois à propos du match de samedi. Même menés 2-0, les Vaudois préviennent qu'ils ne vont pas baisser les bras. «Il faut relever la tête, lâche Aurélien Marti. Samedi, il faudra gagner, peu importe comment. On peut sortir de ce match de jeudi avec un peu de confiance pour entamer le prochain.» Suffisant pour venir à bout de cette machine zurichoise? Réponse la veille de Pâques (dès 20h, en direct sur Blick).