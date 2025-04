Lausanne pousse Zurich à la prolongation, mais repart vaincu

Ken Jaeger à la lutte avec Santtu Kinnunen. Ce deuxième duel a été très disputé jeudi sur la glace des ZSC Lions. Bien plus que le premier à Malley! Photo: keystone-sda.ch

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Kevin Pasche a dû commencer par se dire, quelque part sous son casque, qu'il aurait mieux fait de s'épargner le voyage jusqu'à Altstetten, ce jeudi soir, et de se trouver n'importe où ailleurs, pourvu que l'on n'y joue pas au hockey sur glace. Le premier tir cadré des Zurichois, à la 5e? Le gardien lausannois a laissé filer le palet entre ses pattes, offrant le 1-0 à Justin Sigrist. Et sur le deuxième envoi, un missile de Yannick Weber qui aurait dû être interdit par les Conventions de Genève, le pauvre portier en a perdu sa canne et a provoqué une interruption du jeu pour être soigné à l'épaule, preuve de la violence du tir!

Kevin Pasche n'a pas assez vite fermé ses jambières après cinq minutes et la perte de puck fatale de Tim Bozon. 1-0 pour Zurich! Photo: keystone-sda.ch

Il y avait plus sympathique comme accueil, mais ces ZSC Lions n'étaient visiblement pas là pour faire des cadeaux à qui que ce soit ce jeudi dans cet Acte II de la finale des play-off, montrant d'entrée qu'ils étaient là pour prendre deux longueurs d'avance dans la série après leur autoritaire victoire de mardi à Malley.

Zurich fait tourner les têtes lausannoises d'entrée

La preuve? Pendant les deux premières minutes, les Lions zurichois ont établi leur camp de base dans le tiers lausannois, y restant deux bonnes minutes à faire circuler le puck en un incessant et envoûtant ballet de palet, se montrant menaçants sans toutefois réussir à cadrer un tir, certes, mais en étant dominateurs et agressifs. Le message était clair: il s'agissait de faire comprendre aux Lions vaudois que s'ils voulaient espérer quelque chose ce jeudi dans cette magnifique, mais un peu austère, arène située au bord de l'autoroute, il allait falloir être forts, très forts.

Belle patinoire, rien à dire. Photo: keystone-sda.ch

Alors, Lausanne, à la hauteur de ce début de match sous haute pression et sous respiration artificielle? Pas vraiment, non! A peine de retour dans l'alignement après sa blessure, Tim Bozon perdait un puck dans une zone où il est interdit ne serait-ce même que d'y penser, et Justin Sigrist en profitait donc pour aller ouvrir la marque dès la 5e, permettant au pauvre Kevin Pasche d'au moins partager une partie de la culpabilité avec Tim Bozon, on se console comme on peut.

Un quatuor assommant à en avaler sa trompette

Zurich était lancé et faisait honneur à son statut de favori, face à des Lausannois réduits au rôle de victimes dans ce début de match, malgré la ferveur de leurs 470 supportrices et supporters, admirables comme toujours, donnant de la voix à Prilly comme à Altstetten. Mais sur la glace, pardon, quelle agonie en ce début de partie! La fête était totale du côté de Zurich, elle qui avait commencé par la prestation entêtante d'un boys band visiblement très renommé dans le coin, un assommant quatuor de trompettistes qui donnait envie d'être resté coincé aux toilettes, ou dans tout autre endroit insonorisé, avant que la prestation d'une cantatrice locale, impeccable dans son interprétation de l'hymne suisse, ramène un peu de douceur dans les oreilles, merci madame et Hopp Schwiiz. Il restait juste à espérer que la suite du match annonce un brillant réveil vaudois et prédise du jeu du LHC le retour, lui qui s'était visiblement perdu dans le crachin zurichois en cette fin de journée.

Jason Fuchs a trouvé un angle impossible

Alors, Lausanne déchiré, Lausanne dévoré, Lausanne déjà battu avant même d'avoir combattu? Non! Les visiteurs, bonne idée, se sont remobilisés, se sont dits qu'il n'y avait plus rien à perdre et que, quitte à prendre une sonnée, autant le faire en n'ayant aucun regret. Les Vaudois ont élevé le niveau de jeu, desserré l'étreinte, et commencé par mettre quelques baffes sur le museau du champion de Suisse, il était temps. Et c'est au bout d'un shift de grande qualité que Jason Fuchs, à la 7e, a pu contourner la cage et tromper Simon Hrubec dans un angle très fermé. 1-1, match relancé! Quel but, au passage, tout en malice et en technique!

Comment Jason Fuchs a-t-il trouvé cet angle impossible? Le talent a parlé, tout simplement. 1-1! Photo: keystone-sda.ch

Les Lions, les autres, n'ont pas apprécié et au lieu de répliquer par leur traditionnel rugissement, celui qui terrorise, ils ont répondu par la fébrilité, celle qui paralyse! Lukas Frick en a profité pour aller inscrire le 1-2 d'un subtil tir bien placé, poteau-goal, bien joué patron, et voilà le LHC subitement devant au score (14e), juste sous le regard extatique de ses supporters. Lausanne, trimbalé en début de match, menait d'un but à la première sirène!

Ultra-dominateur dans le deuxième tiers, Zurich égalise

Zurich, forcément, ne pouvait pas tolérer telle situation, lui qui restait sur quatorze victoires consécutives à domicile en play-off, statistique qui n'a même pas besoin d'explication tant elle se suffit à elle-même. Alors, au cours d'un deuxième tiers à sens unique (11 tirs à 4, 22-13 au total), les ZSC Lions ont réussi à égaliser à la 39e grâce à un rebond accordé à Kevin Pasche directement sur Sven Andrighetto, mauvaise idée, pour le 2-2. Le LHC était largement dominé, et tentait de montrer les muscles pour exister un peu, à l'image d'Aurélien Marti face à Denis Malgin, lequel s'est retrouvé face contre la glace à la 25e après s'être frotté au costaud défenseur. Mais, si l'on parle de technique et de maniement de puck, alors les artistes étaient clairement du côté zurichois en ce deuxième tiers. 2-2, et place à vingt dernières minutes de feu!

Une dernière minute de feu

Les Lausannois, il le fallait, ont moins subi lors du dernier tiers, même si Zurich restait la meilleure équipe sur la glace, en tout cas la plus dangereuse. Les tirs s'équilibraient un peu (27-22 après 60 minutes) et l'impression générale était meilleure côté vaudois, surtout en début de tiers. Il s'en est cependant fallu de très peu que les hommes de Geoff Ward perdent tout dans la toute dernière minute du temps réglementaire, après une grosse faute de Gavin Bayreuther sur le Top Scorer Jesper Fröden. Avec 63 secondes à jouer, Zurich recevait une occasion en or de plier l'affaire et il fallait un grand Kevin Pasche, bien plus heureux en fin de match qu'au début, pour permettre au LHC d'arracher les prolongations. Mais, les plus mathématiciens l'auront compris, il restait alors 57 secondes à Zurich pour faire la différence avec un homme de plus sur la glace en overtime.

Jesper Fröden vient glacer les Lausannois à la 62e et une seconde

Lausanne s'en sortait heureusement sans dommage, avec à peine une petite frayeur, et la prolongation à armes égales pouvait alors débuter. Quelle tension! Les fans locaux commençaient même à se dire qu'ils avaient le droit de se faire entendre, preuve que l'enjeu était d'importance, mais l'avantage vocal restait du côté de la tribune visiteurs. Comme des Spartiates, ils se défendaient à quelques centaines face à plusieurs milliers, mais peu importe le nombre quand on a la ferveur, le refrain est connu, et eux au moins mettaient du coeur à le chanter. Et sur la glace? Le suspense a tenu deux minutes et une seconde, et le 27e tir zurichois de la soirée était le bon, ou le mauvais: Jesper Fröden, l'inévitable, venait tromper Kevin Pasche et permettre au «Z» de mener 2-0 dans la série. Rideau sur une belle, mais cruelle, soirée de hockey sur glace.