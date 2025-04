Même offensivement, Yannick Weber a fait mal au LHC

Yannick Weber était l'homme du match ce jeudi soir. Photo: Pius Koller

Matthias Davet Journaliste Blick

⭐⭐⭐ Yannick Weber

On ne présente plus les qualités défensives de Yannick Weber. Même à 36 ans, le No 6 des Zurich Lions fait partie des arrières les plus solides du championnat. Il y a aussi des soirs où tout semble fonctionner offensivement aussi. Ce jeudi en était la preuve. L'homme aux 541 matches de NHL a d'abord armé un shoot que Kevin Pasche a été obligé de repousser sur Sven Andrighetto (39e, 2-2).

Puis, en prolongation, le natif de Morges a eu la lucidité de décaler Jesper Fröden pour le but de la victoire. Une rencontre pleine pour l'arrière, qui en est déjà à trois assists en l'espace de deux matches dans cette finale.

⭐⭐ Sven Andrighetto

Mais quel joueur… À se demander si, dans ces play-off 2025, Sven Andrighetto est vraiment arrêtable. Questionné à ce sujet, Aurélien Marti sourit du coin des lèvres: «On a déjà joué contre de bons joueurs et on sait ce qui fait leur force. Quand tu leur laisses de l'espace, ils savent en profiter.»

Et le No 10 en a clairement profité sur l'égalisation, en reprenant un tir relâché par Kevin Pasche. Avec son 22e point dans ces play-off, le Zurichois continue sa marche en avant et se rapproche du titre.

⭐ Damien Riat

La première ligne a réussi un bon match dans l'ensemble ce jeudi à la Swiss Life Arena. Un peu plus en évidence que mardi soir, elle est parvenue à se procurer quelques occasions. À l'image du 2-1 lausannois. Bien servi par Antti Suomela, Damien Riat a encore mieux transmis le puck à un Lukas Frick en excellente position. De quoi mériter une étoile pour cet acte II.

Le flop: Kevin Pasche

Le gardien lausannois est-il en train de payer son manque d'expérience au plus haut niveau? Sur le premier but de la rencontre, il n'est certes pas aidé par Tim Bozon qui perd le puck dans une zone dangereuse. Mais Kevin Pasche aurait pu (dû?) stopper le lancer de Justin Sigrist (5e).

Plus tard, il a failli remettre son équipe en difficulté en perdant une course face à Jesper Fröden. Il ne s'en est fallu d'un rien pour que le Suédois trouve le fond des filets. Même si le reste de la prestation de Kevin Pasche était correct et qu'il ne peut pas grand-chose sur les deux autres réussites zurichoises, la première lui fait malheureusement décrocher le rôle de flop du match.