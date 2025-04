Benjamin Bougro et Lausanne sont dos au mur. Photo: keystone-sda.ch

Matthias Davet Journaliste Blick

«On pourrait être devant 3-1, mais non, c'est l'inverse.» Le constat de la dure réalité du Lausanne HC vient de son entraîneur Geoff Ward. Pour la deuxième fois de rang, ses joueurs se sont inclinés lors d'une double prolongation face à Gottéron et sont tout proches de l'élimination. Pourtant, la rencontre de ce samedi aurait pu tourner dans l'autre sens. Ahti Oksanen ne touche-t-il pas les montants de Reto Berra après à peine 15 secondes dans la première prolongation?

Toujours est-il qu'à l'heure actuelle, le Lausanne HC se retrouve dos au mur. Et avec un bon coup sur le moral, qui plus est. «Mais il n'y a pas de regrets, promet Benjamin Bougro. On a donné tout ce qu'on avait sur la glace.» Malheureusement pour les Vaudois, «tout» n'était apparemment pas suffisant pour égaliser dans la série face à Fribourg. Au contraire, les Dragons ont désormais trois pucks pour se rendre en finale.

«Se concentrer sur le prochain match»

Au niveau de la tête, on peut aussi imaginer que les Lions ne rugissent plus autant fort que durant la saison régulière. «Non, on n'est pas au fond mentalement, ajoute le No 71. On sait de quoi on est capable, que cette série est à notre portée et qu'ils n'ont pas gagné en face.» Pour ajouter du poids à son argumentaire, Benjamin Bougro rappelle que «perdre 10-0 ou 3-2, ça reste une défaite. La manière importe peu.» Forcément, après le match, les joueurs lausannois ne vont pas affirmer qu'ils sont au plus mal.

Mais une chose est sûre: ils n'ont désormais plus le choix. Ils devront remporter les trois prochains matches de cette série pour espérer vivre une deuxième finale de suite. S'ils perdent un seul deul la semaine prochaine, ce sont les vacances qui attendent les Lions. «On doit se concentrer sur le match qui arrive mardi à la Vaudoise aréna», se projette Benjamin Bougro.

De nouveaux blessés

D'ailleurs, son entraîneur Geoff Ward ne veut pas non plus voir trop loin. Le technicien canadien ne dit pas que ses protégés doivent gagner les trois prochaines rencontres face aux Fribourgeois. «On ne s'intéresse pas aux trois matches, mais au prochain. On va jouer une rencontre après l'autre et on verra», explique-t-il.

Diminué avec les absences de Tim Bozon, Michael Raffl, Michael Hügli (blessés) et Aurélien Marti (malade) samedi soir à la BCF Arena, le LHC a également perdu Stefan Rüegsegger et Fabian Heldner en cours de route. «Ils vont aller voir un médecin et on en saura plus», ajoute Geoff Ward. Quant aux autres joueurs, l'entraîneur lausannois espère en revoir quelques-uns pour l'acte V. «Mais ça reste à voir.» Réponse donc mardi, environ deux heures avant la rencontre.