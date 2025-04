Maximilian Streule doit mettre un terme à sa saison. Photo: keystone-sda.ch

Fribourg n'en arrête pas avec les mauvaises nouvelles dans ces play-off. Après avoir déjà perdu Jacob de La Rose et Lucas Wallmark, un nouveau joueur ne va pas pouvoir terminer la saison. Il s'agit du défenseur Maximilian Streule, qui s'est blessé jeudi lors de l'acte III à Lausanne et n'avait pas terminé la partie.

À nouveau, c'est via une vidéo sur les réseaux sociaux que le No 77 a annoncé qu'il devait jeter l'éponge dans ces play-off. Dans ceux-ci, il a disputé 10 rencontres et a marqué un but et délivré un assist – deux points acquis lors de l'acte VII face à Berne. Avec la blessure de l'arrière de 21 ans, Gottéron a décidé de mettre sur la glace Simon Seiler pour l'acte IV face au Lausanne HC.

«J'ai regardé avec les médecins de l'équipe pour continuer à jouer mais ils m'ont dit que ce n'était pas possible, a expliqué le Zurichois de Fribourg. Mentalement, c'est forcément difficile mais c'est beau de voir que l'équipe a trouvé un moyen de gagner à Lausanne jeudi.»