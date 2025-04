Gottéron a refait le coup à Lausanne. Déjà vainqueurs en deuxième prolongation jeudi, les Dragons se sont à nouveau imposés après le temps réglementaire (4-3 ap) et sont proches d’une sixième finale de leur histoire.

Sandro Schmid a ouvert le score après 30 secondes de jeu. Photo: keystone-sda.ch

Matthias Davet Journaliste Blick

La soirée avait mal commencé pour les supporters fribourgeois avec l'annonce de la fin de saison de Maximilian Streule. Touché lors de l'acte III, le défenseur de 21 ans était obligé de jeter l'éponge pour la suite de ces play-off. Ce quatrième match allait d'ailleurs se disputer sans plusieurs acteurs de jeudi soir puisque les deux Michael (Hügli et Raffl) ainsi que Tim Bozon étaient annoncés blessés dans les rangs lausannois. Cela allait-il avoir un impact sur la rencontre?

En tout cas, Gottéron ne s'est pas posé beaucoup de questions. Après à peine 30 secondes, les Dragons ont pris l'avantage dans cette rencontre. Le tir d'Andreas Borgman était repoussé du bloqueur de Kevin Pasche mais, sur le rebond, le portier lausannois n'a rien pu faire sur le lancer de Sandro Schmid. Fort de cette réussite, Fribourg a continué de pousser et ce même No 73 s'est retrouvé en bonne position, mais le duel a été remporté par le dernier rempart vaudois (3e). La BCF Arena, elle, était en feu.

Sauf que la troupe de Lars Leuenberger n'est pas parvenue à profiter d'un LHC apathique pour prendre le large et, sur une pénalité, les Lions sont revenus au score. Si la passe d'Antti Suomela à travers la défense était de toute beauté, le lancer de Damien Riat a été freiné de justesse par Reto Berra. Alors que le No 9, certain d'avoir marqué, célébrait déjà, son coéquipier Ahti Oksanen plongeait pour pousser la rondelle au fond (16e).

Le solo de Julien Sprunger

La deuxième période a débuté de la même manière que la première, à savoir avec un but de Gottéron dans la première minute. Répondant au LHC, Fribourg a inscrit un but en supériorité numérique grâce à un excellent tir en première intention de Marcus Sörensen (21e). À nouveau, Lausanne est parvenu à recoller au score grâce à une déviation subtile de Lauri Pajuniemi sur un tir de Jason Fuchs (35e).

Sauf qu'avant la deuxième pause, Julien Sprunger a inscrit un sublime but en solo. Le No 86 a éliminé avec son habituelle feinte Lukas Frick, avant de lancer dans la lucarne de Kevin Pasche (39e). La patinoire chavirait pour le 400e but dans l'élite du capitaine.

Un avantage qui tient bon

Avec cet avantage, Gottéron abordait de la meilleure des manières le troisième tiers. Les Dragons allaient-ils, cette fois, le conserver? Durant la première moitié de la période, on était en tout cas plus proche du 4-2 fribourgeois que de l'égalisation lausannoise. En power-play, les Lions auraient pu reprendre du poil de la bête mais, comme depuis le début des play-off, le jeu de puissance était à la peine à 10 minutes du terme de la rencontre.

Fribourg a longtemps, très longtemps tenu bon. Mais à cinq secondes de la sirène et à la suite d'une relance interceptée par David Sklenicka, le défenseur tchèque a décalé Damien Riat qui a sauvé son équipe. Comme jeudi, les deux équipes allaient avoir besoin d'(au moins) une prolongation pour se départager.

Celle-ci a commencé avec un poteau d'Ahti Oksanen, après à peine 15 secondes de jeu. Enhardis par leur égalisation tardive, les Lausannois ont mieux débuté la prolongation et les occasions étaient plutôt sur la cage de Reto Berra. Daniel Ljunggren, seul devant Kevin Pasche, a aussi eu une opportunité en or, mais le portier lausannois a dit non (67e).

L'improbable Jan Dorthe

Comme 48 heures plus tôt, il faudrait une deuxième prolongation. Et après 1'39 dans celle-ci, c'est l'improbable Jan Dorthe – qui a remplacé Nathan Marchon en cours de match dans l'alignement – qui a marqué le but de la victoire (82e).

Fribourg a donc eu chaud mais avec cette troisième victoire dans cette demi-finale face à Lausanne, il n'est plus qu'à une victoire de disputer la sixième finale de son histoire, la première depuis 2013. Pour cela, les Dragons auront un premier puck de série mardi soir, à la Vaudoise aréna.